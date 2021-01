Rebelión de padres en La Línea: sus hijos no van al cole por la cepa británica y son expedientados

Las aulas de la Línea de la Concepción están vacías. Llevan sin alumnos —o con muy pocos— desde que empezara el año. Hay dos razones muy claras: una es la de las tasas de contagios de Covid-19 más alta de Andalucía, y otra, la presencia de la (no tan) nueva cepa británica en la localidad. La Junta de Andalucía tiene la alerta activada en toda la comarca del Campo de Gibraltar y, sin embargo, mantiene las clases presenciales en los colegios.

Esto ha hecho que los padres de la Línea de la Concepción —el único territorio español fronterizo por tierra con el Reino Unido— estén en pie de guerra. Por la salud de sus hijos y, por ende, la de ellos mismos. La incidencia acumulada (IA) de coronavirus a 14 días en la Línea de la Concepción es de 2.460 positivos por cada 100.000 habitantes. Es la tasa más alta de Andalucía y una de las más alarmantes de España.

Pese a este riesgo extremo, y con la cepa británica campando libre, la Junta de Andalucía mantiene los colegios abiertos en vez de decretar clases telemáticas. Es más, amenaza con abrir cerca de 11.000 expedientes a alumnos por absentismo escolar. Las aulas siguen vacías y el sindicato CGT llama a la huelga desde el lunes.

Carta abierta

Francisco Manuel Benítez, un padre linense indignado, ha escrito una carta abierta al Consejero de educación andaluz, Javier Imbroda, en la que critica duramente que no se cierren los colegios de la Línea y que se pretenda expedientar a los alumnos. Lo considera “una amenaza” en toda regla.

“Mire, Sr. Consejero; por mucho esfuerzo que quiera hacer para entenderle, no puedo. Lo último que ha articulado con una amenaza a las familias linenses que no llevan a sus hijos a clase me parece gravísimo”, escribe el padre indignado.

“Este pueblo ha sido desde el primer momento muy respetuoso con usted, que lleva desoyendo dos semanas a su alcalde y al máximo órgano de representación municipal en materia educativa, su Consejo Escolar Municipal. Argumentos respetuosos y objetivos, con datos y estadísticas, que solo han tenido dos respuestas por su parte, la negación y la amenaza”, prosigue Benítez.

“No oye a la Comunidad Educativa de La Línea cuando en un Consejo Escolar Municipal, y debido a los altos índices de contagio, se le pide que sus niños y niñas puedan recibir clases telemáticas mientras dura esta dramática y alarmante situación sanitaria”. Recordemos: 2.460 positivos por cada 100.000 habitantes, según los datos de la propia Junta de Andalucía.

Cepa inglesa

Conocer con exactitud el alcance de la cepa británica en España resulta imposible. Es demasiado pronto, o no se hacen demasiadas pruebas, según se mire. El vicepresidente andaluz, Juan Marín, dijo el pasado miércoles 13 de enero lo siguiente: “Más del 70% de los nuevos contagios vienen provocados por la nueva cepa británica del Covid y esto está provocando una expansión mucho más rápida en cuanto a personas que finalmente son positivos”.

Al poco saltó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a desmentir esa afirmación y que debía tener datos que la avalaran. Marín se desdijo y aseguró que en realidad quería decir que la nueva cepa es un 70% más contagiosa.

Sin embargo, antes de que Negrín se desdijese a sí mismo, la Consejería de Salud avaló parcialmente la afirmación. “No tengo los datos precisos, pero no me sorprende porque esta cepa es muy contagiosa”, dijo Inmaculada Salcedo, la portavoz del comité de expertos que asesora al Gobierno andaluz.

Trabajadores entrando a Gibraltar. EFE

Sea como fuere, si hay una zona española sospechosa de ser el campo de cultivo de la cepa británica, es La Línea de la Concepción. Cerca de 15.000 vecinos de este municipio trabajan en el territorio británico de Gibraltar. Y en Gibraltar hay vuelos regulares al aeropuerto de Heathrow (Londres).

Este mismo viernes, el primer ministro británico Boris Johnson alertaba de que la cepa británica de coronavirus es hasta un 30% más mortal. Así lo han determinado los científicos del Grupo Asesor sobre Amenazas de Virus Respiratorios Nuevos y Emergentes, que aconseja a su Gobierno.

Aunque los datos alarman, las evidencias todavía permanecen en una etapa preliminar. El principal asesor científico del premier, Patrick Vallance, aclaró que la evidencia sobre la letalidad "aún no es sólida".

Huelga desde el lunes

Por todo ello, la delegación sindical de CGT Enseñanza en el Campo de Gibraltar ha convocado una huelga general indefinida en todos los ámbitos de la educación pública no universitaria a partir del próximo lunes 25 de enero.

El parón comenzará el lunes y durará hasta el 30 de junio de 2021 si nada cambia. Afectará a todos los centros públicos de la comarca del Campo de Gibraltar dependientes de la Junta de Andalucía. La huelga llama a todos los trabajadores de los centros de enseñanza pública no universitaria.

Una clase vacía en La Línea de la Concepción. A3

El sindicato denuncia que en el segundo trimestre del curso 2020/21 no se está garantizando el principio de preservar la salud física y emocional de todos los agentes que intervienen en el sistema educativo.

“Le recuerdo a usted que tiene el atrevimiento de mandar a NUESTROS

HIJOS a colegios e institutos”, prosigue la carta del padre indignado, y que vive en un despacho climatizado, que además en este bendito pueblo tenemos institutos y colegios muy cerca de la playa. Que la humedad, el frío y la lluvia no permite ventilar las aulas como deberían ventilarse. Y que el cierre continuado de estas (ya sé que con diez minutitos es suficiente ahora) provocaría la posibilidad de un mayor contagio”.