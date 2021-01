El termómetro de la Covid por regiones: la catarata de restricciones, los muertos y contagiados

El coronavirus sigue sin dar tregua. España continua registrando máximos históricos en cifras de contagio tras las Navidades. Este lunes, el Ministerio de Sanidad ha notificado 84.287 nuevos casos, el mayor incremento en un fin de semana de toda la pandemia. Y el Gobierno no ha dudado en asegurar que el 80% de ellos se produjeron en reuniones del ámbito familiar durante las pasadas fiestas.

Frente a esto, las comunidades autónomas intentan frenar el avance de la Covid-19 a golpe de restricciones, una vez que el Ejecutivo ya ha descartado el confinamiento domiciliario.

Este es termómetro del coronavirus y las medidas que han implantado las comunidades autónomas:

Andalucía

Cierre perimetral: Sí. Tambien de todas sus nueve provincias; y municipios que superen los 500 casos por 100.000 habitantes.

Reuniones: Cuatro personas.

Toque de queda: 22:00-06:00 horas

Hosteleria y comercio: Cierre a las 18:00 horas.

Tasa de incidencia acumulada: 627,78 casos por cada 100.000 habitantes.

Contagios totales: 323.625 casos diagnosticados.

Muertes totales: 5.532

Aragón

Cierre perimetral: Sí. También de las tres provincias, sus tres capitales y seis municipios (Alcañiz, Calatayud, Cuarte de Huerva, Ejea de los Caballeros, Tarazona y Utebo).

Reuniones: Cuatro personas.

Toque de queda: 22.00-06:00 horas

Hosteleria y comercio: Cierre a las 18:00 horas.

Tasa de incidencia acumulada: 615,25 casos por cada 100.000 habitantes.

Contagios totales: 89.041 casos diagnosticados.

Muertes totales: 2.772

Asturias

Cierre perimetral: Autónomico y de municipios.

Reuniones: Cuatro personas.

Toque de queda: 22:00-06:00 horas

Hosteleria y comercio: Clausura del interior de los bares y los centros comerciales, salvo tiendas de alimentación.

Tasa de incidencia acumulada: 318,15 casos por cada 100.000 habitantes.

Contagios totales: 30.804 casos diagnosticados.

Muertes totales: 1.409

Baleares

Cierre perimetral: No

Reuniones: Solo se permiten entre convivientes, tanto en interior como en exterior.

Toque de queda: 22:00-06:00 horas

Hosteleria y comercio: Se suspende la actividad de cafeterías, bares y restaurantes. Solo podrán hacer servicio a domicilio y comida para llevar.

Las grandes superficies de más de 700 metros cuadrados tendrán que permanecer cerrados, excepto los supermercados. El pequeño comercio, no obstante, continúa con el aforo del 30% y el cierre a las 20.00 horas.

Tasa de incidencia acumulada: 680,49 casos por cada 100.000 habitantes.

Contagios totales: 45.533 casos diagnosticados.

Muertes totales: 518

Canarias

[En Canarias las medidas difieren en función de la isla. Tenerife se mantiene en nivel de alerta rojo; mientras que las islas de La Gomera, Gran Canaria y Lanzarote en amarillo; y el resto de islas en verde.]

Cierre perimetral: No

Reuniones: El máximo es de cuatro convivientes en espacios públicos y privados (nivel rojo); cuatro personas salvo convivientes (nivel amarillo); seis personas salvo convivientes (nivel verde).

Toque de queda: 22:00-06:00 horas (nivel rojo); 23:00-06:00 horas (nivel amarillo); 00:00-06:00 horas (nivel verde).

Hosteleria y comercio: El máximo de personas por mesa será de cuatro personas con cierre a las 23:00 horas (nivel rojo y amarillo); el máximo por mesa será de seis personas y el cierre al público antes de las 00:00 horas (nivel verde).

Tasa de incidencia acumulada: 174,52 casos por cada 100.000 habitantes.

Contagios totales: 31.699 casos diagnosticados.

Muertes totales: 476

Cantabria

Cierre perimetral: Sí

Reuniones: Seis personas.

Toque de queda: 22:00-06:00 horas

Hosteleria y comercio: Prohibido consumir en el interior de bares y restaurantes. El servicio solo está limitado a las terrazas, donde se permite un aforo máximo del 50 por ciento. Centros comerciales cerrados durante el fin de semana y los días festivos.

Tasa de incidencia acumulada: 351,59 casos por cada 100.000 habitantes.

Contagios totales: 20.401 casos diagnosticados.

Muertes totales: 415

Castilla y León

Cierre perimetral: Autónomico y provincial.

Reuniones: Cuatro personas.

Toque de queda: 20:00-06:00 horas (esta medida sigue adelante en la región pese a la desautorización del Ministerio de Sanidad).

Hosteleria y comercio: Cierre del interior de los establecimientos hosteleros, clausura de gimnasios, centros comerciales y salas de apuestas.

Tasa de incidencia acumulada: 910,80 casos por cada 100.000 habitantes.

Contagios totales: 156.306 casos diagnosticados.

Muertes totales: 5.369

Castilla-La Mancha

Cierre perimetral: Autónomico, provincial y municipal.

Reuniones: Seis personas salvo convivientes.

Toque de queda: 22:00-07:00 horas

Hosteleria y comercio: Cierre de hostelería y de grandes superficies, excepto aquellas tiendas que vendan productos esenciales. Sí se permitirá el reparto a domicilio de comida hasta las 22.00 horas. Se cierran también locales de apuestas, se suspenden visitas sociales en centros de mayores y viviendas tuteladas.

Tasa de incidencia acumulada: 1006,86 casos por cada 100.000 habitantes

Contagios totales: 125.393 casos diagnosticados

Muertes totales: 4.208

Cataluña

Cierre perimetral: Sí, si los ciudadanos catalanes no tienen una causa debidamente justificada (ir a trabajar, al médico, etc.) no podrán salir de su municipio ni de su comunidad autónoma.

Reuniones: Entra en vigor la prohibición de las reuniones de más de seis personas -si no son convivientes- tanto en la calle como en los domicilios.

Toque de queda: Desde las 22:00 hasta las 6:00 horas.

Hostelería y comercio: Continuarán cerrados los centros comerciales, los gimnasios y otros comercios de más de 400 metros cuadrados. Todos los demás, deberán cerrar sus puertas al público durante el fin de semana, salvo que sean comercios de bienes esenciales. La hostelería se mantiene como hasta ahora, es decir, los bares y restaurantes abrirán sólo en las franjas horarios para servir desayunos y comidas.

Tasa de incidencia acumulada: 631,20 por cada 100.000 habitantes.

Contagios totales: 439.154 casos diagnosticados

Muertes totales: 9.048

Comunidad Valenciana

Cierre perimetral: Sí

Reuniones: Las reuniones, como hasta ahora, seguirán siendo de máximo seis personas, salvo si éstas se dan en algún local hostelero, ya que podrán ser de máximo cuatro personas.

Toque de queda: Desde las 22:00 hasta las 6:00 horas.

Hostelería y comercio:Los bares y restaurantes deben cerrar a las 17:00 horas, salvo que tengan servicio a domicilio.

Tasa de incidencia acumulada: 896,12 por cada 100.000 habitantes.

Contagios totales: 210.451 casos diagnosticados

Muertes totales: 3.609

Extremadura

Cierre perimetral: Sí, el Consejo autonómico ha ordenado el confinamiento perimetral de todos los municipios de Extremadura.

Reuniones: De seis personas, pero en los bares que puedan abrir de cuatro personas.

Toque de queda: Desde las 22:00 hasta las 6:00 horas.

Hostelería y comercio: El Gobierno extremeño ha ordenado el cierre de la hostelería y de los comercios no esenciales en las localidades con más de 5.000 habitantes. No obstante, los bares y restaurantes que sí que puedan abrir sólo podrán permitir reuniones de máximo cuatro personas. El aforo de todos los locales queda reducido al 30%.

Tasa de incidencia acumulada: 1383,62 por cada 100.000 habitantes.

Contagios totales: 54.396 casos diagnosticados

Muertes totales: 1.217

Galicia

Cierre perimetral: Sí

Reuniones: Los ciudadanos gallegos sólo podrán reunirse en grupos de cuatro personas.

Toque de queda: Desde las 22:00 hasta las 6:00 horas.

Hostelería y comercio: Los comercios deberán cerrar, como tarde, media hora antes del toque de queda, es decir, a las 21:30 y los negocios hosteleros, no obstante, deberán echar el cierre a las 18:00.

Tasa de incidencia acumulada: 484,20 por cada 100.000 habitantes.

Contagios totales: 75.936 casos diagnosticados.

Muertes totales: 1.505 .

Comunidad de Madrid

Cierre perimetral: No, pero hay 47 Zonas Básicas Sanitarias (ZBS) con limitaciones de movilidad. DEsde el pasado viernes hay nuevas zonas que tendrán la movilidad restringida durante hasta el 1 de febrero son: Las Matas (Las Rozas), Sierra de Guadarrama (Collado Villalba), Parque Coimbra (Móstoles), Alicante, El Naranjo, y Parque Loranca, en Fuenlabrada. También los municipios de Fuente El Saz, San Agustín de Guadalix, El Molar, Pedrezuela y La Cabrera.

A estas seis áreas y cinco localidades hay que sumar las zonas que ya estaban confinadas. En la capital: Andrés Mellado (Chamberí), Sanchinarro (Hortaleza), Virgen del Cortijo (Hortaleza), Aravaca (Moncloa-Aravaca), General Moscardó (Tetuán), todo el distrito de Barajas -tanto la zona de salud de Barajas con la de Alameda de Osuna-, Benita de Ávila (Hortaleza), Silvano (Hortaleza), Mirasierra (Fuencarral-El Pardo), Las Tablas (Fuencarral-El Pardo), Jazmín (Ciudad Lineal), Montesa (Salamanca), General Oraá (Salamanca), Baviera (Salamanca), Alpes (San Blas-Canillejas) y Rejas (San Blas-Canillejas).

Y fuera de la capital: Aranjuez (Las Olivas y Aranjuez), Fuenlabrada (Francia, Cuzco, Panaderas y Castilla la Nueva), Getafe (Getafe Norte), Móstoles (Felipe II, Presentación Sabio, El Soto, Dos de Mayo y Alcalde Bartolomé González), Rivas-Vaciamadrid (Rivas-La Paz), San Fernando de Henares (San Fernando, Los Alperchines).

Reuniones: Como hasta ahora, de máximo seis personas.

Toque de queda: Desde la noche de este lunes el toque de queda nocturno para la Comunidad de Madrid se ha adelantado a las 23:00, en vez de a las 00:00.

Hostelería y comercio: Los establecimientos de hostelería deben cerrar como muy tarde a las 22:00 horas.

Tasa de incidencia acumulada: 789,88 por cada 100.000 habitantes.

Contagios totales: 458.212 casos diagnosticados.

Muertes totales: 12.054 muertos

Región de Murcia

Cierre perimetral: Sí, sigue vigente el confinamiento perimetral de 36 municipios, entres los que se encuentran Murcia, Cartagena y Lorca.

Reuniones: El Gobierno de la Región de Murcia ha prohibido “cualquier contacto social sin mascarilla” a causa del constante aumento de contagiado y muertos en esta autonomía. Además, desde el pasado jueves, Murcia también ha prohibido a sus habitantes reunirse si no son convivientes “tanto es espacios públicos como privados y tanto en interior o al aire libre, así como en vehículos familiares”, según ha informado el presidente regional, Fernando López Miras

Pese a ello, el Gobierno sí que permite a las personas que vivan solas; a lo menores que no convivan con sus progenitores; a los cónyuges que no vivan en la misma casa; o personas dependientes reunirse con otra unidad familiar.

Toque de queda: Desde las 22:00 hasta las 6:00 horas.

Hostelería y comercio: El Ejecutivo Regional ha decretado a partir de este miércoles, 20 de enero, el cierre de los servicios al públicos a partir de las 20:00, salvo los centro sanitarios, farmacias, supermercados o locales con comidas para llevar.

Tasa de incidencia acumulada: 1081,67 por cada 100.000 habitantes.

Contagios totales: 78.456 casos diagnosticados.

Muertes totales: 824 muertos.

La Rioja

Cierre perimetral: Sí. El Gobierno de La Rioja obliga a estar bajo cierre perimetral a Logroño y su área metropolitana, que comprende, aparte de la capital riojana, a los municipios de Villamediana y Lardero.

Reuniones: Están prohibidas las reuniones de más de cuatro personas que no pertenezcan al mismo núcleo de convivencia.

Toque de queda: Desde las 22:00 hasta las 6:00 horas.

Hostelería y comercio: Desde las 17:00 está prohibido la apertura de cualquier establecimiento no esencial en la región.

Tasa de incidencia acumulada: 920,78 por cada 100.000 habitantes.

Contagios totales: 21.706 casos diagnosticados.

Muertes totales: 611 muertos

Navarra

Cierre perimetral: Sí.

Reuniones: El número de personas que se pueden reunir sigue siendo de seis.

Toque de queda: Desde las 23:00 hasta las 6:00 horas.

Hostelería y comercio: Desde las 21:00 horas, los bares y restaurantes tienen la obligación de cerrar y está prohibido fumar en las terrazas.

Tasa de incidencia acumulada: 385,96 por cada 100.000 habitantes.

Contagios totales: 45.431 casos diagnosticados.

Muertes totales: 991 muertos

País Vasco

Cierre perimetral: A causa del “escenario de amenaza” que ha traído el aumento de los casos en esta tercera ola, el País Vasco aplica el cierre perimetral de la autonomía para sus tres provincias: Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. También, aquellos municipios que estén en “zona roja” -con una incidencia acumulada superior a 500 por cada 100.000 habitantes- también sufrirán el cerrazón perimetral.

Reuniones: Las reuniones de personas en el País Vasco, además, pueden ser, como máximo, de seis personas.

Toque de queda: Desde las 22:00 hasta las 6:00 horas.

Hostelería y comercio: Las actividades cesarán a las 21:00, salvo en los municipios que estén en zona roja, cuyos bares y restaurantes deberán cerrar desde las 20:00 hasta las 6:00.

Tasa de incidencia acumulada: 349,72 por cada 100.000 habitantes.

Contagios totales: 121.216 casos diagnosticados.

Muertes totales: 3.096 muertos.

Ceuta y Mellilla

Cierre perimetral: Sí, ambas ciudades autónomas están cerradas perimetralmente.

Reuniones: Aunque Melilla mantiene en seis el número máximo de personas que se pueden reunir, Ceuta lo ha recortado a cuatro.

Toque de queda: Desde las 22:00 hasta las 6:00 horas.

Hostelería y comercio: Desde las 19:00, todos los establecimientos y negocios se deben cerrar, salvo los comercios de alimentación, las farmacias, los gimnasios, las gasolineras y la educación.

Tasa de incidencia acumulada: 418,75 por cada 100.000 habitantes en Ceuta y 645,18 por cada 100.000 habitantes en Melilla.

Contagios totales: 3.491 casos diagnosticados en Ceuta y 5.170 en Melilla.

Muertes totales: 66 en Ceuta y 824 en Melilla.