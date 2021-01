El final trágico de Martín a -8 grados en Madrid: el mendigo obeso que no se podía mover del cartón

En el Parque de las Peñuelas, cerca de la estación de Acacias (Madrid), pernoctan muchas de las personas sin hogar que se mueven por la zona. Está Eugenio, que tiene 64 años y lleva 2 durmiendo en la calle. Está Fernando, su compañero de 40 años con el que comparte un hueco bajo un árbol a la hora de dormir. Ambos han pasado el temporal Filomena cambiando de refugio: de la arboleda a la estaación de metro, de ahí a un portal...

Y también estaba Martín, que tenía 57 años y apenas se podía mover. Su sobrepeso y sus dolencias en las piernas le limitaban al máximo la movilidad. Estaba ubicado en un colchón, en uno de los extremos del parque. Allí hablaron con él por última vez la noche del jueves 14 de enero. El domingo 17 por la mañana, después de haber pasado una odisea para ponerse a cubierto y guarecerse del frío, Eugenio acudio al parque a buscar a su amigo Fernando. Pero lo que se encontró lo que no se esperaba.

"Ví que Fernando no estaba donde normalmente nos ponemos a dormir. Me acerqué al colchón donde siempre estaba Martín y allí me lo encontré, muerto", recuerda emocionado, conteniendo las lágrimas. "Estaba tumbado boca abajo en su colchón. Igual se puso así para intentar protegerse del frío. Él no tenía sitio para ponerse a cubierto, igual que Fernando y yo. Pero nosotros nos vamos moviendo y así hemos ido esquivando el frío. Él apenas se movía y solamente tenía unos cartones para cubrirse. Supongo que se murió de frío", le cuenta a EL ESPAÑOL.

El frío de Madrid

Segun los datos de la Agencia Meteorológica Estatal, esa noche se registró una temperatura de 8 grados bajo cero en la estación meteorológica más próxima, que está situada en el Parque del Retiro. Una temperatura extrema para pernoctar en la calle. Sin embargo, desde el Samur han especificado que el cadáver no estaba cubierto de nieve (tal y como se publicó el día del hallazgo), y no han podido precisar la causa del fallecimiento.

Que murió de frío, no obstante, es la versión que circula entre los sintecho que malviven en el Parque de las Peñuelas. "Es lo que pensamos porque nosotros pasamos ese frío todos los días y hay veces que sientes que te vas a morir. Es muy duro vivir en la calle de Madrid cualquier invierno, imagínate con este temporal. Yo no he visto una cosa así en mi vida, y eso que soy madrileño", resume el indigente que halló su cuerpo inerte.

Foto el lugar en el que hallaron el cadáver, hecha con zoom desde el cordón policial DLF

"Al principio de la nevada hacíamos broma y decíamos "esto es un poco de 'agüita nieve' y se irá enseguida. Pero mira, la 'agüita nieve' como acabó. Hemos pasado el peor invierno de nuestra vida, porque nosotros nos cobijamos debajo de un árbol y hemos acabado hasta arriba de nieve", prosigue Eugenio.

Él está más receptivo a hablar. No así Fernando, el otro sinhogar que le acompaña. "Aquí cada uno tiene un compañero del que se preocupa más. En el caso de Martín, el que se relacionaba con él era Joaquín 'El Vasco', otro hombre que tampoco tenía casa y dormía por aquí. Pero al Vasco se lo llevaron hace cinco meses y Martín estaba solo desde entonces".

¿Cómo era el carácter del finado? Cuenta Eugenio que "era un hombre que no se metía con nadie ni daba problemas. Tampoco se relacionaba mucho con los demás. Era muy reservado con sus cosas. No era violento, pero no le gustaba hablar de sus cosas. Tenía que cogerte mucha confianza para contarte algo".

Pero Eugenio lleva 2 años cruzándose con él y sabía su historia: "Tenía 57 años y es del barrio de Delicias, aquí al lado. Pero con 3 años se mudó con sus padres a Alemania. Le decíamos 'Romañol', que era el nombre que dice que tenía en Alemania. Regresó a España con 33 y estuvo haciendo varios trabajos. Estuvo, que yo sepa, de transportista y en la construcción. Pero creo que había trabajado en muchos otro puestos. No tenía un oficio fijo".

6 años en la calle

Tampoco tenía mujer ni hijos, según cuentan sus amigos. "Sus padres se quedaron en Alemania y creo que ya han muerto", indica Eugenio. Martín estaba solo y se vio en la calle hace 6 años, por circunstancias de la vida. Sin trabajo, sin hogar y enfermo, se instaló en el Parque de las Peñuelas y allí ha estado hasta que falleció.

"La obesidad que tenía le impedía moverse mucho del colchón, pero también tenía mal las piernas. Muy mal. Tenía gangrena en los pies, por eso apenas se movía del colchón", dice Fernando, Un cóctel letal para alguien que necesita desplazarse para refugiarse. Unos cartones y dos ladrillos para fijarlos y que no se los llevase el viento, eran sus únicas mantas.

Cuando Eugenio encontró el cadáver de Martín, bajó la rampa del parque a toda velocidad, "que casi me caigo por culpa del hielo. Llegué hasta la carretera y pasó un coche de la policía. Les empecé a gritar "¡Eh, eh, eh!", me vieron, se pararon y los conduje hasta el cadáver", concluye Eugenio.

Indignación

Tanto él como Fernando siguen indignados: "No hay derecho a esto. No se puede consentir que vivamos en estas condiciones. Los políticos siempre hablan de buenas intenciones, pero a la hora de la verdad... nada. Ni PP, ni PSOE, ni Carmena ni nada. Imagínate, que yo ese sábado me fui a refugiar a la estación de metro de La Latina y a las 10 de la mañana me echaron a la calle. ¿No decían que habían abierto las estaciones para que nos resguardásemos del frío? Pues ya me dirás qué ayuda es esa si no me dejan quedarme".

Eugenio y Fernando no son los únicos sinhogar que malviven en el Parque de las Peñuelas. Un lugar en el que no hay sitio para refugiarse de un temporal, No hay techado ni nada que se le parezca. En otro extremo del parque hay una especie de cabaña rudimentaria hecha con toldos y un carro de la compra al lado con las pertenencias de otro mendigo. Fernando le pega un vistazo y espeta: "Esos son 'los del lujo', porque tienen un techo". Es el concepto de lujo en un parque lleno de indigentes: un toldo para taparse.

Tener un toldo en el Parque de las Peñuelas es, para los indigentes, un lujo DLF

Ambos señalan que los miembros de la ONG Bokatas son los únicos que se dejan caer por el parque para ayudarles: "Pasan los lunes y los miércoles por la noche y nos dan algo de comida. Pero lo de Martín pasó el fin de semana y nadie pudo hacer nada", sentencia. EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con a ONG, que ha declinado hablar del caso.

Apuntan desde el Samur, no obstante, que el cadáver no presentaba signos de hipotermia. Pero sus compañeros del parque recelan: "Igual el frío directamente no lo mató, pero le provocó un ataque o algo. En esas condiciones es muy fácil que el cuerpo falle, y más en una persona tan enferma", concluye el hombre que halló el cadáver de Martín.

Pasó el frío pero queda el hielo. Fernando y Eugenio van dando tumbos esquivando bloques congelados que les hacen resbalar. Esperan el bocadillo de la noche y lo hacen con el corazón encogido. "Es una pena, no lo vamos a ver más" cuentan refiriéndose a Martín. Pero, sobre todo, son conscientes de que este frío es para todos. Que le puede pasar a cualquiera. Dormir en la calle esto días en Madrid es una experiencia de riesgo extremo.