Adolfo, el comerciante tras el ‘Amazon soriano’, la web que hace vender a los negocios locales “el triple”

España vive una profunda crisis económica. Y las pymes cada vez están más ahogadas por los continuos cierres y vaivenes que ha traído consigo la pandemia de la Covid-19 como efecto colateral. Por ello, en Soria ha nacido Compraensoria.com —“El Amazon soriano”—, una web que permite a los negocios de esta provincia castellanoleonesa de 88.636 habitantes seguir vendiendo y superar las trabas comerciales a las que se enfrenta el pequeño comercio. El de barrio o de pueblo. El de toda la vida. El de la España vaciada. Adolfo Sainz (Soria, 1969) es el titular de la quinta generación de una tienda de ropa de mujer, pero también es la cabeza tras la plataforma que ayuda a 102 comercios sorianos en su nueva aventura digital. Algunos venden “el triple”, según explican algunos comerciantes consultados por EL ESPAÑOL.



Pero, ¿cómo surgió este canal de venta online que ayuda al pequeño comercio de la España vaciada? “Durante el confinamiento, los pequeños comercios que estuvimos cerrados tuvimos que acelerar todo el proceso de digitalización. De ahí que pusiéramos en marcha la plataforma Compraensoria.com, que lo que pretende ser es un Amazon soriano, que engloba a todos los negocios de Soria capital y Soria provincia para que estuvieran en las redes y en el mundo digital para poder ofrecer productos no solamente a Soria, sino al resto de España y del mundo. Ya sabe, hoy en día, si no estás en Internet no existes”, explica Sainz, también vicepresidente de la Federación de Empresarios de Comercio de Soria (FECSoria), la orgullosa promotora de la web que está ayudando a las tiendas locales.



Así, cuando el presidente Pedro Sánchez declaró su primer estado de alarma el pasado 14 de marzo, los comerciantes sorianos se pusieron “en marcha” para lanzar una ambiciosa web que envía “de forma gratuita tanto para el vendedor como para el consumidor” hasta 1.500 productos de las tiendas sorianas. “De todos los tipos: textiles, de alimentación, joyería, juguetería, muchas cosas… Lo único que exigimos es que sean comercios de Soria y que tengan ganas de vender productos de la región a través de Internet”, cuenta Sainz.

La web Compraensoria.com, el 'Amazon soriano', el portal multimarca que ayuda a los comercios locales en la venta 'online'. CEDIDA

“Vendo el triple de pedidos”

Y es que el Amazon soriano desde su lanzamiento a principios del pasado mayo no ha dejado de crecer y ahora ya está moviendo, en ventas, unos “2.000 euros semanales”, según la FECSoria. “Estamos creciendo poco a poco y nos ilusiona el proyecto que está ayudando a muchos comerciantes que, como yo, estamos dentro de la España vaciada. Soria es una provincia dejada de la mano de los políticos y dejada de la mano de Dios”, cuenta, con resignación, el vendedor de ropa.



Otro de estos comerciantes de esta España vaciada beneficiados por Compraensoria.com es Marino García (Soria, 1979). En este caso, el empresario regenta un ultramarinos en el corazón de la capital de la provincia que, por suerte, no ha tenido que cerrar “porque es una tienda de alimentación”, pero el golpe a las ventas ha sido duro. Pero gracias al Amazon soriano, el comerciante confiesa que está vendiendo “el triple” a otros rincones de España.

Marino García, dueño de una tienda soriana de alimentación que, gracias a Compraensoria.com, tiene más pedidos a domicilio. CEDIDA

El miedo a la digitalización

Otra barrera que ha conseguido romper Compraensoria.com durante sus siete meses de vida es quitar “el miedo a la digitalización” que pueden tener algunos de los pequeños comercios. “Yo soy la quinta generación de un comercio de toda la vida, entonces para nosotros es complicado entrar en el mundo digital y nos da miedo. Y es que la digitalización es un océano y, al final, piensas que no puedes competir con las grandes plataformas y te sientes pequeño ante esta inmensidad. Pese a tener nuestras webs o canales en redes sociales, todo te supera”, decía a este diario el vendedor Adolfo Sainz.

Julia Gómez y Martin Roche, de Gómez Zardoya S.L., una empresa soriana de embutidos y mieles artesanales, junto a sus hijos. CEDIDA

Productos de temporada

En todo caso, el proyecto del Amazon soriano, no sólo ha servido “para modernizar el comercio de esta zona de la España vaciada”, sino que también ha vuelto a poner sobre el mapa gastronómico multitud de productos de origen soriano y de otras zonas de las España vaciada. Ahora, los consumidores de las ciudades vuelven a poder degustar el sabor de lo artesano gracias a un simple click. De hecho, los productos frescos de temporada son los que más éxito tienen: desde embutidos hasta quesos.

Un trabajador de la lonja micológica de Soria, que vende a través de Compraensoria.com, preparando un envío de setas. CEDIDA

Pero, ahora, uno de los reyes de los productos en estas fechas es la seta. Así lo acredita Óscar Moreno (Montenegro de Cameros, Soria, 1988), responsable de la lonja micológica de la capital soriana. “Desde que nos hemos sumado a Compraensoria.com el pasado octubre, sí hemos notado aumento en las ventas, sobre todo, de setas muy valoradas producidas aquí como la Angula de Monte y la Capuchina”, explica el especialista en hongos. De hecho, el Amazon soriano le está ayudando a afrontar mejor la temporada navideña, ya que “la trufa negra es muy demandada”.

Y es que Compraensoria.com ha traído esperanza no sólo a los pequeños comerciantes como Óscar, Julia, Marino y Adolfo, que ven en la plataforma un balón de oxígeno para seguir afrontando la crisis económica de la Covid-19, sino también a sus inversores. Con capital de la FECsoria, la Federación De Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y la Junta de Castilla y León, la nueva web está ayudando a los negocios de la España vaciada a llegar a cualquier punto del país sin comisiones.



¿Y cuál es el techo del Amazon soriano? “Nos gustaría llegar a vender hasta China”, se ríe Adolfo Sainz, el promotor de la web. Y es que tras cinco generaciones y 170 años de negocio, el vendedor de ropa, junto a sus colegas comerciantes, ha dado un golpe en la mesa para que que la España vaciada también venda en Internet.