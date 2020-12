El Roscón de Reyes 'con una estrella Michelín' arrasa en Lidl: cuesta sólo 5,99 euros

Lidl está triunfando estas Navidades. Y no lo digo yo, sino la cantidad de productos que se están agotando tanto en la página web como en sus tiendas físicas. De hecho, además del jersey de Navidad de mujer y el vestido de fiesta que que han arrasado, hay cientos de artículos que ya no están disponibles online. Sin embargo, del que aun quedan existencias—aunque no se sabe por cuanto tiempo— es de su nuevo Roscón de Reyes edición limitada elaborado en colaboración con el chef Carlos Maldonado, ganador de MasterChef 3 y recién reconocido con su primera estrella Michelín.

El nuevo roscón premium de Lidl es de su propia marca Deluxe y es su producto estrella para estas Navidades. Ya está disponible en sus más de 600 tiendas en España a un precio de 5,99 euros (600 gramos). Lo puede encontrar en la sección de congelados hasta que se agoten las existencias. Con este nuevo producto, el supermercado alemán completa la oferta de roscones de reyes tradicionales.

El nuevo dulce navideño está elaborado con masa madre, mantequilla y huevo de gallinas criadas en suelo. Está relleno de nata 100% con Garantía Ganadera a base de leche Origen España. Y es que, según aseguran desde Lidl, todos los ingredientes de este producto son de máxima calidad y de producción sostenible. Sin embargo, esto no es lo que más llama la atención del roscón. Lo que realmente destaca a simple vista es su exclusiva e innovadora cobertura de autor, elaborada por propietario del restaurante Raíces (Talavera de la Reina), Carlos Maldonado.

Roscón de Reyes de Lidl envasado.

"El revestimiento es único, a la altura de los restaurantes más selectos y pastelerías más prestigiosas pero a un precio inferior a 6 euros. Está elaborado con cacao Ruby, frambuesa liofilizada, mango liofilizado, chocolate blanco y chocolate negro", explican desde el supermercado.

El “cuarto” chocolate

El cacao Ruby es uno de los descubrimientos gastronómicos más importantes de los últimos años de la mano de expertos chocolateros suizos. Se trata de un nuevo tipo de chocolate de color rosa completamente natural, sin colorantes ni aditivos, con un intenso aroma de frutas y tonos agridulces.

Esta cuarta categoría de chocolate aprovecha las cualidades de los granos de cacao Ruby y combina sabores de frutas con sabores ácidos. Los granos de cacao Ruby se cultivan en zonas tradicionales para este tipo de cultivo, tales como Brasil o Ecuador, detallan desde Lidl.

Carlos Maldonado con el roscón de Lidl.

“Cuando Lidl me propuso el reto de aportar mi toque personal a un roscón tradicional, tuve claro que quería que trasmitiese las últimas tendencias gastronómicas y mi espíritu rebelde y poco convencional. Estoy convencido de que el resultado logrará sorprender a los consumidores: la mejor base de Roscón de Reyes con un toque diferente y atrevido. Me hace mucha ilusión haber participado en este proyecto y tener la oportunidad de acompañar a miles de familias en una fecha tan especial”, cuenta el chef Carlos Maldonado.