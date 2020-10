La única carretera con pico esquina está en Cartagena: la chapuza para no invadir otro terreno

Desde hace días los vecinos de Cartagena peregrinan a la nueva carretera del Plan Rambla para inmortalizar con sus móviles un ‘Ecce homo’ del tráfico vial: dentro de uno de los carriles para la circulación de vehículos han construido un bordillo con forma triangular. Esta circunvalación se iba a inaugurar como la avenida del Cantón, pero los cartageneros ya la han rebautizado como la carretera del ‘pico esquina’. El objetivo de esta infraestructura es conectar la zona oeste de la ciudad con el Barrio del Ensanche y para ello se ha asfaltado un vial doble en cada sentido, pero el proyecto se ha ejecutado con un bache insalvable para los conductores que lo ha puesto en la diana de todos los memes de las redes sociales: en una recta del trazado, de repente, se pasa de dos carriles a uno y medio porque el asfalto se estrecha por un bordillo que esconde un foso de 20 metros cuadrados.

“¿Dónde se consiguen las titulaciones de Ingeniería? Es para pedir cita y que me lo den”, bromea un usuario de Facebook donde el vial es tendencia entre los temas de la actualidad cartagenera. “El proyecto es de ‘cum laude’ fin de máster: ¿cómo lo ha podido firmar, validar y sellar un colegio que se precie?”, se pregunta perplejo otro internauta. “Increíble, un gastazo de miles de euros”. En WhatsApp los memes no paran de circular entre los vecinos parodiando el trazado. Cada montaje supera en imaginación al anterior. Prueba de ello es uno donde un jugador del F.C. Cartagena saca un córner desde el ‘pico esquina’ de la carretera de la avenida del Cantón o una imagen que recrea al Titanic encallando contra el estrechamiento triangular del vial.

La nueva circunvalación -denominada avenida del Cantón- no ha sido inaugurada ni abierta al tráfico, pero las marcas viales de los cuatro carriles de esta carretera ya han sido pintadas y eso ha provocado que salten las alarmas en la bancada de la oposición. “Ejerceremos acciones legales si el Ayuntamiento recepciona una obra así porque es un riesgo para la seguridad vial: se producirán accidentes”, advierte Jesús Giménez, portavoz adjunto de Movimiento Ciudadano. Este partido, junto a Podemos, presentará una moción al Pleno del próximo jueves mostrando su preocupación no solo por el diseño de esta vía, que incluye ese peligroso estrechamiento abordillado, sino también por la supuesta ausencia de medidas ante los posibles bloqueos de escorrentías que pueda causar el vial.

Jesús Giménez, portavoz adjunto de Movimiento Ciudadano, observando la 'esquina' construida dentro de la nueva carretera.

“Esa carretera está ejecutada en una zona inundable y parece que está construida con una cota más alta que el nivel de la rambla: los vecinos temen que ejerza de dique en caso de lluvia provocando inundanciones”, alerta Giménez. Tanto MC como Podemos solicitarán al equipo de Gobierno en la sesión plenaria que se incrementen el número de colectores de la carretera para recibir el agua que cae del Monte Atalaya, así como que se actualice el sistema de alcantarillado, entre otras medias.

A falta de que el polémico vial se debata en el Pleno, lo cierto es que el ‘pico esquina’ de la carretera de la avenida del Cantón sigue acaparando mofas en Facebook: la última, un vídeo. “Esto es lo que hacen los ingenieros: dos carriles que se transforman en uno y medio. Correcto. ¿Qué ha pasado aquí? Pues será que el ‘tío Paco’ no ha querido vender los terrenos y hemos tirado por la calle de en medio: tú vienes por aquí, te encuentras el terreno del ‘tío Paco’ y aquí puedes montar una chatarrería de los coches que van a caer ahí dentro”, comenta un vecino mientras graba el bordillo triangular, de veinte metros cuadrados, que se convierte para los conductores en una especie de foso porque da a unos terrenos contiguos al vial que están sin asfaltar.

Conflicto

Los cuatro carriles de la avenida del Cantón están incluidos dentro del Plan Rambla y discurren a lo largo de un trazado de kilómetro y medio: entre el Estadio Municipal Cartagonova y el Palacio de los Deportes. La firma urbanizadora de este proyecto es Cartagena Parque, propiedad de Tomás Olivo, el séptimo empresario más rico de España, con un patrimonio de 2.100 millones de euros. A un lado de la carretera está prevista la ejecución de un enorme parque de 360.000 metros cuadrados y al otro lado se proyectan la friolera de 1.670 viviendas, pero hay un problema con un propietario de los terrenos que discurren paralelos al citado vial que ha obligado al promotor a recortar la anchura de un tramo de la carretera levantando un bordillo para que el asfalto no invada esa propiedad privada.

La mencionada disputa es el origen del famoso ‘pico esquina’ de la carretera, tal y como corroboran a EL ESPAÑOL desde el Ayuntamiento: “El dueño de los terrenos dice que una parte del vial es suyo por unas diferencias que mantiene con el promotor y por eso se ha levantado un estrechamiento con hormigón en el vial”. Este hachazo de 20 metros cuadrados evita invadir esa propiedad que no está expropiada, pero se ha convertido en un ‘Ecce homo’ del tráfico vial inédito en la Red de Carreteras de la Región de Murcia. “En Cartagena ya nos hicimos famosos en toda España por pintar 24 pasos de cebra en un tramo de 500 metros en la calle de Floridablanca y ahora hablaran de nosotros por un bordillo dentro de una carretera”, ironiza Jesús Jiménez, portavoz adjunto de Movimiento Ciudadano.

Detalle del foso de 20 metros cuadrados que hay en medio de la recta de uno de los carriles.

Negociación abierta

Las mismas fuentes municipales avanzan a este diario que “el Ayuntamiento no recepcionará la carretera ni permitirá su apertura al tráfico rodado de vehículos mientras que el vial no se ejecute entero y no se elimine de su trazado esa esquina con bordillo”. Desde el Consistorio aseguran que el promotor y el dueño de los terrenos que discurren paralelos a la circunvalación de la avenida del Cantón “están en negociaciones” para solventar sus diferencias. De hecho, se mantiene previsto inaugurar la avenida del Cantón a lo largo del mes de noviembre. “Faltan por asfaltar 200 metros además de los 20 metros cuadrados del estrechamiento y rematar el alumbrado”, precisan.

A Tomás Olivo, presidente de la sociedad General de Galerías Comerciales (GGC) y promotor afincado en Marbella, le interesa mucho llegar a un acuerdo con el propietario de esos terrenos para eliminar el enorme bache de la carretera porque en caso de no hacerlo, las mismas fuentes municipales apuntan que no podría desarrollar el cien por cien del proyecto inmobiliario del Plan Rambla: “En los polígonos 1 y 2 no podría urbanizar, solo podría hacerlo en un tercio del suelo”. El Consistorio espera que las negociaciones para eliminar el ‘pico esquina’ de la carretera lleguen a buen puerto porque el mencionado plan parcial data de los años noventa y ya se paralizó en 2003 por distintas desavenencias entre los dueños de los terrenos. Este diario se puso en contacto con la urbanizadora Cartagena Parque, pero declinaron pronunciarse sobre el conflicto del vial.

Las mencionadas fuentes del Ayuntamiento mandan un mensaje de tranquilidad a los vecinos del Barrio de la Concepción de Cartagena que están preocupados de que la futura carretera de la avenida del Cantón pueda ejercer de presa de las aguas de lluvia que caen por las laderas del Monte Atalaya y la Sierra de Pelayo: “El vial no causará ningún problema de dique de escorrentías porque cuenta con los informes favorables de la Confederación Hidrográfica del Segura”.