Muere un médico de 28 años que participaba en un ensayo de la vacuna Covid que ha comprado España

Joao Pedro Feitosa, de 28 años y nacionalidad brasileña, ha fallecido mientras participaba como voluntario en el ensayo clínico de la vacuna experimental contra el coronavirus de la Universidad de Oxford. Recientemente, el Gobierno de España ha autorizado la compra de más de 31 millones de esta dosis contra el Covid-19.

No obstante, la investigación ha descartado que el fallecido muriese a causa de la vacuna. Según el diario brasileño O Globo, Joao estaba en un grupo de control y no recibió en ningún momento la dosis experimental. Al parecer, la víctima, médico de profesión, se infectó tras tratar a pacientes con Covid-19 en un hospital de Rio de Janeiro.

Según el protocolo del ensayo de Oxford, la mitad de los participantes recibe la vacuna experimental y la otra mitad recibe una vacuna contra la meningitis. Y no es hasta el final del experimento cuando el voluntario descubre si se ha sometido a la primera o a la segunda opción.

En el caso de de Joao Pedro, sin embargo, la investigación posterior a su muerte determinó que no había recibido la vacuna, sino el placebo, según recoge The Washington Post. De este modo, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria brasileña informó hace unos días de que el estudio continuaría, después de que AstraZeneca, la fabricante de la vacuna, dijese que no había nada de que preocuparse.

Un comité independiente

"No hay ningún problema que pueda hacer que el estudio se detenga", señaló Brendan McEvoy, un portavoz de la farmacéutica. "Podemos confirmar que se han seguido todos los procesos de revisión exigidos. Todos los ensayos médicos de importancia son evaluados cuidadosamente por investigoadres, un comité de seguridad independiente y las autoridades reguladoras. Estas evaluaciaciones no han generado ningúna procupación sobre la continuidad del estudio en curso", añadió.

La Universidad de Oxford también insistió en lo mismo en un comunicado. "Tras una evaluación minuciosa sobre el fallecimiento en Brasil, no hay ninguna preocupación sobre la seguridad del ensayo clínico. La revisión independiente y las autoridades reguladoras brasileñas han recomendado que en ensayo debe continuar", precisó el centro.

El experimento sí se suspendió el mes pasado después de que un participante se pusiese enfermo. Sin embargo, Astrazeneca reanudó los ensayos poco después en Brasil, India, Sudáfrica, Japón y Gran Bretaña. Estados Unidos es el único país que permanece en suspenso.

Brasil se ha convertido en uno de los campos de prueba de la vacuna más crucial, después de ser uno de los países más azotados por el virus. El país alberga cuatro ensayos de vacunas. Según cifras oficiales, han registrado ya más de cinco millones de contagios y 150.000 muertos.