'El Chicle', condenado a prisión permanente por el asesinato y agresión sexual de Diana Quer

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña acaba de condenar a José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, autor de la muerte de Diana Quer, a la pena de prisión permanente revisable y a diez años de libertad vigilada por cometer un delito de asesinato con alevosía, perpetrado para ocultar otro delito, y subsiguiente a un delito contra la libertad sexual de la víctima, con la concurrencia de la circunstancia atenuante analógica de confesión.

El juez Ángel Pantín, quien ha redactado la sentencia, le ha impuesto también la prohibición de aproximarse a los padres y a la hermana de la víctima, a sus domicilios, lugar de trabajo o cualquier lugar en el que se encuentren, a una distancia inferior a mil metros.

También le prohíbe comunicarse con ellos por cualquier medio durante la duración de la pena y, en todo caso, desde el inicio de cumplimiento de la misma y hasta que transcurran diez años desde la conclusión.

La pena máxima le llega al acusado dos semanas después de la decisión unánime del jurado popular. El 30 de noviembre emitieron su veredicto, tras algo más de dos semanas, 11 días de juicio en el que unos 100 testigos desfilaron por los juzgaos de Santiago de Compostela. La decisión final: culpable de un delito de detención ilegal, otro de agresión sexual y un tercero de asesinato con alevosía, para ocultar otro delito, y subsiguiente a un delito contra la libertad sexual.

Los nueve miembros, cinco hombres y dos mujeres, se opusieron por unanimidad a la concesión del indulto y suspensión de la pena. Lo que no pudieron probar en su veredicto es que la víctima fue violada por su asesino.

El jurado popular estuvo cuatro días deliberando. Finalmente, consideró probado que Abuín empleó la brida para asesinar a la joven madrileña de 18 años aquella madrugada del 22 de agosto de 2016, y que lo hizo en el interior de la nave de Asados (Rianxo), después de raptarla al final del paseo marítimo de A Pobra do Caramiñal. Antes de acabar con su vida, en la hora y media que pasó en aquel lugar, con ella maniatada, 'El Chicle' perpetró un ataque sexual contra su víctima.

'El Chicle' realizó con ella actos de contenido sexual que no se pudieron determinar, y por lo tanto, no se consideró probado que existiese penetración vaginal. No había pruebas suficientes para afirmarlo. Pese a ello, sí que le atribuye por unanimidad un delito contra la libertad sexual de la joven en ese sótano, porque toda la prueba indiciaria conducía a ello. Tampoco jugó en su favor la versión de Abuín, ya que quedó demostrada como falsa durante el juicio.

El magistrado, ahora, le condena en su sentencia como autor responsable de un delito de detención ilegal y de un delito de agresión sexual, en concurso medial, con la atenuante analógica de confesión, a la pena de 4 años de prisión y a cinco años libertad vigilada.

La Audiencia, en la que se produjo el juicio desde mediados del pasado mes de noviembre, también le ha impuesto el abono de una indemnización de 130.000 euros a cada uno de los progenitores y de 40.000 a la hermana de la víctima, además de imponerle las costas de proceso judicial.