José, el anciano 'rayacoches' de Vigo, sigue campando a sus anchas: seis destrozos en nueve días

El calvario en O Calvario, valga la redundancia. Este fin de semana, José Antonio Vázquez Vázquez, el anciano que rayó más de 1.000 vehículos a lo largo del año pasado en Vigo, ha vuelto a actuar. No hay día que no salga, y no hay día en que no le increpen. La situación con él en el barrio se está volviendo insostenible.

Es la sexta vez en nueve días que pillan a don José haciendo de las suyas, según cuenta La Voz de Galicia. Los vecinos no saben ya cuál es la solución a un conflicto que se está alargando demasiado. Aparte de rayar los vehículos, el anciano se dedica a introducir palillos en las cerraduras de las puertas de los edificios y de distintos comercios de la zona.

Esta vez volvió a actuar muy cerca de su propia casa. Una patrulla de la Policía Nacional lo identificó en su zona después de que un conductor le denunciase por rayarle el coche.

130 coches en un mes

La denuncia correspondiente por un supuesto delito de daños ya está tramitada.

José Antonio Vázquez Vázquez, 79 años. El año pasado destrozó más de un millar de vehículos en la ciudad olívica. Este año empezó esmerado, y ya ha destrozado con su navaja y con su punzón alrededor de 130 automóviles. Hay quien le ha pillado in fraganti.

También quien le teme debido a su carácter volcánico. Otros no están dispuestos a pasarle una más al anciano y a sus actos vandálicos. Los perjuicios por sus actvididades ascienden a una cantidad aproximada de 500.000 euros, según informan fuentes policiales a EL ESPAÑOL.