Nueva víctima mortal al caer a un pozo cerca de Totalán: Juan Antonio paseaba con su perro

Juan Antonio Santamaría había ido, presumiblemente, a pasear. Lo hacía a menudo. Le gustaba, según cuentan sus vecinos, subir a la montaña. Se la conocía como nadie. Por eso, en Villanueva del Trabuco, su pueblo, no dan crédito. “¿Cómo ha podido pasar?”, se preguntan todos en conversación con EL ESPAÑOL. Sin embargo, ha ocurrido. En la madrugada del domingo al lunes, la Guardia Civil ha encontrado su cuerpo en un pozo. Junto a él yacía, también, su perro. “Era un tipo normal, no tenía problemas con nadie ni, aparentemente, psicológicos. Es extraño. No nos lo explicamos”, comentan sus allegados.

El suceso ha ocurrido a apenas 60 kilómetros de Totalán (Málaga), en la misma provincia, tan solo 48 horas después de que los mineros y la Guardia Civil dieran con el pequeño Julen y lo sacaran del pozo. Esta vez, sin embargo, los cuerpos de seguridad no han necesitado de un operativo de rescate para dar con Juan Antonio. El domingo por la tarde, una vecina del pueblo dio la alerta: “Ha desaparecido”. Apenas 24 horas más tarde lo encontraron muerto dentro del pozo junto a su perro en el sendero de Cien Caños.

La autopsia, en los próximos días, esclarecerá qué ha podido ocurrir. Eso sí, las fuentes de la investigación barajan varias hipótesis. En primera instancia, el suicidio; y en segunda, el accidente. Esta última, a ojos de los vecinos, parece la más factible. Puede que su perro, que lo acompañaba en el paseo por el campo, cayera dentro del pozo de agua helada. Él podría haber intentado salvarlo y habría caído también dentro.

“Era una persona bastante normal. Yo creo que es difícil que haya sido por suicidio”, reconocen los vecinos a este periódico. También descartan que sea por el desconocimiento de la zona. Juan Antonio solía salir a recorrer la montaña a menudo. “Le gustaba mucho eso. Era un gran amante de la naturaleza y de los animales”. De hecho, en su cuenta de Facebook, en todas sus fotos aparece junto a sus perros.

En Villanueva del Trabuco era muy conocido. “Viene de una buena familia y, la verdad, se le quería mucho”, cuentan sus allegados. Estaba soltero, era “muy independiente”, había trabajado durante un tiempo de panadero y, según comentan los vecinos, ahora hacía sus ‘ñapas’ como carpintero. Nunca se había metido en problemas y llevaba una vida normal. Su muerte, por tanto, es un misterio. “En el pueblo estamos muy afectados. Era una persona joven. Es una pena. Nos hemos levantado con esta mala noticia y no sabemos cómo ha podido pasar”, cuenta José María García, alcalde de la localidad, a EL ESPAÑOL.

A sus 45 años, su muerte es un misterio. Su cadáver, encontrado en un pozo que rondaría los “dos o tres metros” –tal y como apuntan algunos vecinos del pueblo–, ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense de Málaga para que se le practique la autopsia. La única que puede mostrar qué ocurrió el domingo para que Juan Antonio yaciera esa madrugada junto a su perro.