Los independentistas que quieren independizarse de una Cataluña independiente

No lo tendrá fácil Puigdemont para hacerse con todo el territorio catalán. La resistencia contra el independentismo suma adeptos cada día. Y no sólo la Vall d'Aràn podría abandonar Cataluña. Los movimientos contrarios a la independencia ya controlan zonas tan estratégicas como un balcón en Sarrià o un barrio gitano en Girona. Además, amenazan con proclamar la independencia de la ciudad de Barcelona o la unión de esta provincia con la de Tarragona.

Son la resistencia; grupos de ciudadanos catalanes contrarios al proceso independentista. Se sienten españoles y de uno u otro modo han manifestado su rechazo a la amenaza secesionista. Con carteles, campañas en redes sociales, haciendo vídeos virales, boicoteando al referéndum o protestando con música a todo volumen. Pero siempre con el sentido del humor por delante.

Bcnisnotcatalonia ilustra así el proceso para separarse de una hipotética Cataluña independiente.

Aunque sus acciones son meramente simbólicas, a menudo han tenido repercusión mediática, por lo que su popularidad crece por momentos. Los más conocidos son la Resistència Catalana-Española, el territorio autónomo de Tabarnia, los integristas del PIPI BCN, los gitanos de Vilarroja y la plataforma BCNisnotCat. Entre todos controlan varios puntos claves de Barcelona, los principales puertos catalanes, un balcón estratégico en la zona más rica de la capital y un barrio entero en la ciudad de Puigdemont. Estos son los escollos más duros que tendrá que superar el independentismo si se quiere ir de España.

RESISTENCIA CATALANA-ESPAÑOLA

Territorios que abarca: Un balcón en la calle Balmes (Barrio de Sarrià, Barcelona)

En internet: www.resistenciacatalana.es

Lideran la denominada Contrarrevolución de las sonrisas, en respuesta a la Revolució dels somriures independentista. Y son los que van por delante de todos los demás, porque los habitantes de este balcón situado adinerado barrio de Sarrià ya han celebrado el referéndum para independizarse. De Cataluña en general y de su bloque de pisos en particular. Con un censo de sólo 20 habitantes, los comicios registraron un total de 2.400.000 votos. Un éxito de participación refrendada por un vecino del bloque de enfrente que ejerció de observador internacional, velando por las garantías democráticas del proceso. La gran fiesta de la democracia de este balcón de la calle Balmes tuvo lugar el pasado 11 de octubre, aunque también dejaron la independencia en suspenso hasta el mes que viene.

Esa fue la última de las acciones de la Resistencia Catalana-Española, pero no la más sonada. Estas veinte personas, lideradas por el periodista y escritor barcelonés Jaume Vives (propietario del balcón), saltaron a la popularidad el día que poner a todo volumen canciones de Manolo Escobar mientras sus vecinos independentistas hacen las caceroladas. El día siguiente dieron un mitin que acabó con el himno de la Guardia Civil atronando por los altavoces. Al día siguiente, en el buzón de la casa de Vives apareció una cruz esvástica grabada con un objeto punzante.

El periodista Jaume Vives es el principal impulsor de la Resistencia del balcón de la calle Balmes

PIPI BCN

Territorios que abarca: Ciudad de Barcelona y su área metropolitana

En internet: @Pipibcn2016 (cuenta de Twitter)

Los integristas del PIPI BCN quieren votar para separar Barcelona de Cataluña.

Se denominan a sí mismo integristas y denuncian el expolio económico al que está sometida la ciudad de Barcelona por parte del resto de Cataluña. Por eso se quieren separar. La Plataforma Integrista por la Independencia de Barcelona (PIPI BCN) tiene su embrión en la década de los 90, en un grupo de estudiantes de Humanidades que “cansados de que muchos de nuestros profesores nos bombardeasen con sus trasnochadas ideas sobre el cortijo catalán aprovechando la mínima excusa para hacer apología del independentismo; pero todo queda ahí. ¿Quién iba a pensar entonces qué aquellos cuatro viejos sembrarían tan bien el terreno?” cuenta el administrador de la página.

“La idea de independizar Barcelona es bien sencilla: Cataluña roba a Barcelona. Nunca nos hemos quejado por solidaridad, pero ya puestos a dividir vamos a separar Barcelona que es la fábrica de los dineros a ver que tal le va a la Cataluña profunda”, resumen los miembros del movimiento, conformado sobre todo por “psicopedagogos que ejercen en centros docentes de enseñanza fuera de Cataluña ya que no han aguantado la presión y han optado por marcharse. También músicos, pintores y escultores, algunos filósofos y escritores cansados de esta situación”.

El expolio catalán a Barcelona es el principal argumento que esgrimen los independentistas barceloneses.

Utilizan la palabra integrista en su nombre porque “se ha desvirtuado con el mal uso de la misma, así que aprovechando la coyuntura la utilizamos de modo despectivo de cara a la cabaña independentista. Es como un puñetazo en la cara, un ¿No te das cuenta en lo que te has convertido?”

Así, se han convertido en la facción más radical de la denominada Plataforma per l'Autonomia de Barcelona. Un movimiento que comparten con la cuenta BCN is not Catalonia y que se ha convertido en tal vez la principal factoría de cartelería contraria al independentismo que puede encontrarse actualmente en las redes. Comparten ideario y doctrina, pero sin solapar discursos.

BCN IS NOT CATALONIA

Territorios que abarca: Ciudad de Barcelona y su área metropolitana

En internet: www.bcnisnotcat.es

"Pancatalanistas opresores, marchaos" reclaman los que quieren una Barcelona independiente de Cataluña

El expolio fiscal de Cataluña a Barcelona es inadmisible. La capital y su área metropolitana aportan un 87% de su dinero al resto de la Comunidad Autónoma. A cambio, la ciudad condal sólo recibe un 59% por parte de sus compatriotas catalanes. ¿La solución? Marcharse.

BCN is not Catalonia es una organización ciudadana cuyo embrión data de una conferencia titulada "Las balanzas fiscales entre territorios catalanes", que se celebró en Barcelona el 29 de enero de 2011. Aparaeció tras las conversaciones mantenidas por los ponentes y asistentes surgió un grupo de trabajo, formado por economistas y abogados, que tenían la inquietud de formular propuestas para evitar la sangría fiscal de la Generalitat hacia Barcelona.

La Plataforma por la Autonomía de Barcelona denuncia el expolio.

Tras la espiral independentista, otros profesionales se sumaron al grupo de trabajo inicial. Maestros, pequeños empresarios e historiadores preocupados por ver a Barcelona involucrada en un proceso profundamente negativo para sus intereses. Se redactó entonces un manifiesto denominado Rubricatum (“Llobregat” en latín) firmado por casi un centenar de expertos en el que se solicitaba a la Generalitat un trato justo para Barcelona. “No es lógico ni razonable que si la Generalitat recauda en Barcelona y su área metropolitana el 87% de sus ingresos solo invierta el 59%” rezaba el manifiesto.

BCN is not Catalonia no aboga sólo por la independencia (y posterior incorporación a España) de Barcelona. Esta plataforma también es la responsable de la creación del concepto Tabarnia: la unión de Barcelona y Tarragona, las provincias con menor presencia independentista, para marcharse de Cataluña. Este guante fue recogido por otros usuarios que han desarrollado la cuenta Tabarnia.

TABARNIA

Territorios que abarca: Ciudades de Barcelona y Tarragona con sus respectivas áreas metropolitanas. Recoge las comarcas con menor presencia independentistas

En internet: @Tabarnia (Cuenta de Twitter)

La región de Tabarnia comprende las zonas con menor presencia de independentistas de Cataluña.

¿Unir Barcelona y Tarragona para irse de Cataluña y reintegrarse en España? Es posible. Las razones que dan desde esta cuenta de Twitter son puramente aritméticas: mientras en provincias como Girona o Lleida el indepedentismo es mayoritario, en las provincias sur es minoritario. “Nos venden que somos una nación, que somos todos iguales, pero en realidad en estas provincias, el voto del Sí en el referéndum no representó ni al 30% de la población que vivimos en estas zonas” cuenta Pere, un profesor contrario a la independencia que rescató el concepto Tabarnia de la Plataforma per l'Autonomia de Barcelona y decidió fundar una cuenta de Twitter para reivindicar los elementos diferenciales de Tabarnia (resultado de fusionar Barcelona y Tarragona) y pedir su salida de Cataluña.

“Trabajo por la zona de Girona y allí es imposible explicarles este concepto. Te dicen “Som una nació”. Pero ese es el mismo argumento que los de “Una Grande y Libre”, resume Pere, que cree que "para separarnos de una Cataluña independiente no nos hace falta votar. Ya nos vale con los resultados que han obtenido en el referéndum ilegal. Barcelona es la zona donde peores resultados han sacado".

Una pintada en Barcelona reivindica que Tabarnia no es Cataluña

Pere lamenta "la situación crítica en la que nos ha colocado el independentismo. Ese discurso nos ha llevado a una situación muy triste, con amigos y familias peleándose y gente saliéndose de los grupos de Whatsapp". Cree que "desde los sectores no independentistas ha faltado relato, precisamente ese que los independentistas han controlado con mentiras y discursos retóricos".

La Comunidad Autónoma de Tabarnia comprendería un territorio de 5.422 kilómetros cuadrados, albergaría a poco más de 6 millones de personas y sería bilingüe. Su bandera son cuatro cuadros: dos con la cruz de San Jorge de Barcelona y dos con la bandera de Tarragona. Se separaría de Cataluña y se integraría a España, con lo que sus ciudadanos tendrían garantizadas las pensiones. Tampoco habría sanciones por rotular en uno u otro idioma y, tal y como aseguran sus promotores, "acabaría con el expolio fiscal al que nos tienen sometidos desde el resto de Cataluña".

GITANOS DE VILARROJA

Territorios que abarca: Barrio de Vilarroja (Girona)

En internet: Sin presencia en internet

Los gitanos de Vilarroja enarbolan banderas de España después de impedir el referéndum

Son los únicos que no tienen actividad en internet, pero también los únicos que han llevado a cabo acciones físicas contra la independencia. Concretamente boicotear el referéndum del 1 de octubre. Este barrio de las afueras de Girona es el hogar de la comunidad gitana en la ciudad de Puigdemont. Pero no sólo los gitanos se oponen a la separación de España. También muchos payos. Un grupo mixto de unas 15 personas entraron el pasado 1 de octubre en el colegio donde se celebraba la consulta, robaron las urnas, las rompieron, tiraron los restos y provocaron el cierre del centro. Los Mossos fueron a detenerlos, pero un operativo de Policía Nacional y Guardia Civil lo impidió. La policía autonómica catalana acabó abandonando el barrio y la alianza entre gitanos y guardias civiles pasó a ser un hito en la historia de España.

Una pintada que pone “Viva España” en un muro a la entrada del sector avisa de la ideología del barrio. “No permitiremos la independencia de nuestro barrio”, advierten en este territorio gerundense que quizás tenga el índice más bajo de esteladas en los balcones, con un total de cero. Gitanos, payos y marroquíes conviven en paz en Vilarroja y avisan de que ante una hipotética declaración de independencia, "pintaremos las paredes y las papeleras con la bandera de España para que quede claro cuál es nuestro país".

Una pintada en el barrio de Vilarroja advierte del rechazo al independentismo en la zona DLF

La resistencia sigue creciendo. Aseguran desde estos pequeños reductos que las adhesiones han crecido mucho en los últimos tiempos. Por el momento, ya controlan zonas estratégicas: Los accesos a Cataluña por el sur son zona tarraconense y, por tanto, competencia de Tabarnia. Cerca de la frontera con Francia están los gitanos de Vilarroja, la avanzadilla disidente de la provincia del norte. Los integristas barceloneses reivindican la capital y el control del puerto de Barcelona. Mientras, en la zona alta de la ciudad, un balcón será el lugar desde donde, si se materializa la independencia catalana, la resistencia proclamará, al ritmo de Manolo Escobar, la independencia de la independencia. Difícil lo tienes, Carles.