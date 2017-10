‘De perdidos al río': Junqueras pide a Puigdemont que anticipe la DUI al 155

Cada vez más voces de independentismo piden a Carles Puigdemont que no se amilane y declare ya la independencia de Cataluña, adelantándose al requerimiento que le ha dirigido el Gobierno tras su confusa aparición en el Parlament y a la hipotética aplicación del artículo 155 de la Constitución. En esa línea, este sábado el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, pedía la unidad de las fuerzas independentistas y volvía a expresar su "compromiso inequívoco y absoluto de cumplir el mandato de 1 de octubre" en el camino a la independencia.

Son días de llamadas y reuniones incesantes en el Palacio de la Generalitat. El presidente del Govern está recibiendo múltiples presiones que le reclaman dar el paso a la independencia cuanto antes. Unas presiones que provienen de una parte de su partido, el PDeCAT, de sus socios preferentes de ERC, de la CUP y de las entidades separatistas ANC y Òmnium Cultural.

Junqueras pide la unidad que se resquebraja

Es obvio que la gran mayoría del bloque independentista quiere que Puigdemont siga adelante con los planes separatistas y no convoque elecciones autonómicas, como quieren el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos. Sin embargo, no todos las tienen consigo y cada uno presiona a su manera. Ahí se enmarcan las palabras de Junqueras, que pide a todos sus compañeros de viaje unidad de acción, respalda a Puigdemont y, sin concretar la fecha de la DUI, apela a adelantarse al Gobierno, "que no quiere negociar", para declarar la independencia.

Durante su discurso de apertura de la reunión del Consell Nacional de ERC, el vicepresidente de la Generalitat, espoleado por sus correligionarios, llegaba a decir que los catalanes se encontraron con condiciones inimaginables para votar en el 1-O, pero lograron superar las dificultades con perseverancia, lo que a su juicio evidencia que "la gente de este país hace milagros".

Sería precisamente un milagro que todos los enrolados en el independentismo se pusieran de acuerdo en el difícil manejo de los tiempos en esta crisis política sin precedentes. La unidad se resquebrajó tras la suerte de DUI en diferido que hizo Puigdemont el pasado martes.

La CUP pide una respuesta "nítidamente afirmativa" al Gobierno

Desde la CUP, el partido que más claro lo tiene y que más prisa parece tener, repetían este sábado su deseo sin cortapisas. Núria Gibert, portavoz del secretariado nacional de los anticapitalistas, exigía que "el lunes la respuesta de Puigdemont sea nítidamente afirmativa y que vaya acompañada de un acto solemne". Es decir, una declaración de independencia sin ambages el próximo lunes, sin esperar al segundo plazo que estipula el requerimiento del Gobierno para que Puigdemont recule.

En el seno del PDeCAT hay muchas más dudas y más división. Este viernes Artur Mas, ahora más dispuesto a la prudencia, y otros componentes de la antigua Convergencia apuntaban a la convocatoria de elecciones autonómicas. Pero se trata de un sector que no es claramente mayoritario, ni mucho menos, en la formación.

De hecho, este mismo sábado más de 30 miembros y simpatizantes del PDeCAT reclamaban al presidente de la Generalitat que "dé por finalizada" la suspensión de la declaración de independencia y proclame la república catalana, al considerar demostrado que el diálogo es imposible por parte del Estado. En el manifiesto Por la República Catalana, levantemos la suspensión de la Declaración de Independència y está firmado genéricamente como Partit Demòcrata per la Declaració d'Independència.

Donde también lo tienen claro es en Òmniun Cultural y, sobre todo, en la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC). Esta última entidad exigía a Puigdemont este sábado "cerrar lo más pronto posible el camino iniciado" hacia la independencia de Cataluña, ya que, a su juicio, ahora es momento de proclamar la república. Tras una reunión de su secretariado nacional en Sant Cebrià de Vallalta (Barcelona) recogida por Efe, el nuevo vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, decía que el pasado 1 de octubre los catalanes "votamos, ganamos y ahora, con los resultados en la mano, proclamaremos la independencia".