Aspanaes estrena en A Coruña un nuevo centro para atender a niños con autismo y apoyar a sus familias

La demanda crece y los recursos tienen que hacerlo con ella. Aspanaes ha estrenado este viernes en A Coruña un nuevo Centro de Atención Temprana y Psicoeducativa para niños y niñas con autismo de Galicia, un espacio con el que busca ampliar la capacidad de atención especializada ante la creciente demanda de las unidades que ya existían en la ciudad y su área de influencia.

El nuevo centro está ubicado en el Edificio Torre Helios, en el barrio de Someso, y ya ha comenzado a funcionar. En esta primera fase, sus servicios de atención temprana y de intervención psicoeducativa han llegado a 77 menores con trastorno del espectro autista (TEA) y a más de 300 familiares.

El objetivo es que los niños y niñas puedan acceder a una atención especializada desde las primeras etapas de su desarrollo, mientras sus familias cuentan también con acompañamiento y herramientas para afrontar las necesidades que surgen en el día a día.

Las nuevas instalaciones permiten desarrollar un modelo de intervención integral basado en la evidencia científica y certificado por AENOR mediante la norma ISO 9001:2015.

Entre los servicios se incluyen el diagnóstico especializado, programas de intervención individualizados y sesiones centradas en aspectos como la comunicación y la autonomía. El centro también ofrece formación y apoyo a las familias y mantiene coordinación con los servicios educativos y otros recursos de atención terapéutica, tanto diurna como residencial.

Inauguración del nuevo Centro de Atención Temprana del Autismo Aspanaes Aspanaes

La intervención contempla además una evaluación continua para garantizar que los tratamientos tengan continuidad y acompañen a los menores en las distintas etapas de su desarrollo.

El nuevo recurso pretende así reforzar la red de atención al autismo en Galicia y facilitar intervenciones tempranas que resultan fundamentales para favorecer el desarrollo evolutivo, la autonomía personal y la inclusión social de los niños y niñas con TEA.

Más de 795.000 euros para ponerlo en marcha

El proyecto ha sido posible gracias a la colaboración entre Aspanaes, Inditex, la Diputación Provincial da Coruña y la Federación Autismo Galicia.

La principal aportación procede de Inditex, a través de los fondos recaudados en su mercadillo solidario navideño Love Together, que se celebra cada año en la sede de la compañía en Arteixo. La empresa y sus trabajadores destinaron 431.583 euros a este proyecto.

Nuevo Centro de Atención Temprana del Autismo Aspanaes Aspanaes

A esta cantidad se suman 261.360 euros aportados por la Diputación Provincial da Coruña y otros 102.245 euros procedentes de la campaña del IRPF 0,7%, canalizados a través de la Federación Autismo Galicia.

En total, las aportaciones ascienden a 795.188 euros para hacer realidad este nuevo espacio de atención especializada.

La reforma del local se ha realizado siguiendo criterios de eficiencia, accesibilidad universal y durabilidad, con sistemas y materiales adaptados a los estándares medioambientales actuales.

Aspanaes, más de cuatro décadas trabajando por el autismo

Con este centro, Aspanaes amplía una red de atención que lleva construyendo desde 1979. La entidad trabaja por los derechos, el bienestar y la inclusión de las personas con autismo y sus familias y actualmente atiende a 671 personas con TEA.

Su red de apoyo alcanza además a 2.684 familiares, mientras que cuenta con una plantilla de 235 trabajadores repartidos entre sus distintos centros y servicios.

La entidad coruñesa considera este nuevo espacio un paso más para dar respuesta a una necesidad que no deja de crecer: que los niños y niñas con autismo y sus familias puedan contar con atención especializada y continuada sin que la demanda termine dejando fuera a quienes la necesitan.