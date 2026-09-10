Vivanta cierra su clínica dental de A Coruña y deja en el aire los tratamientos de sus pacientes

La clínica dental Vivanta de A Coruña, situada en el número 79 de la calle Barcelona, se encuentra actualmente cerrada, en plena oleada de clausuras de centros de la cadena en diferentes puntos de España. El establecimiento coruñés figura en los registros como clínica dental de Vivantadental, pero su situación actual es de cierre temporal.

El cierre se produce después de que pacientes de distintos puntos del país se hayan encontrado en los últimos días con clínicas Vivanta cerradas y sin atención presencial. La situación ha provocado incertidumbre entre personas que tenían tratamientos en marcha, citas programadas o cantidades abonadas por adelantado.

En A Coruña, la clínica de la calle Barcelona continúa apareciendo en la página oficial de Vivantadental como uno de sus centros. La propia compañía mantiene a A Coruña entre las ciudades en las que dispone de clínicas y señala que cuenta con más de 130 centros en España. Sin embargo, el establecimiento coruñés aparece actualmente como temporalmente cerrado, por lo que la información comercial de la empresa no se corresponde con la situación que presenta físicamente el centro.

La principal incógnita para los pacientes coruñeses es ahora qué ocurrirá con los tratamientos que estaban siendo realizados en este centro y si serán derivados a otra clínica o si la actividad se retomará una vez que se complete el proceso empresarial que atraviesa la compañía.

La situación no afecta únicamente a quienes tenían una cita pendiente. El cierre de diferentes centros Vivanta está generando también dudas entre pacientes que habían comenzado tratamientos de ortodoncia, implantes u otros procedimientos y que habían realizado pagos por adelantado. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recoge actualmente reclamaciones contra Vivanta relacionadas, entre otros asuntos, con retrasos en devoluciones y tratamientos que no se han completado.

Vivanta cambia de manos en plena oleada de cierres

El cierre de la clínica coruñesa coincide además con un importante movimiento empresarial. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorizó el pasado 7 de septiembre la adquisición del control exclusivo de varias sociedades vinculadas al negocio de Vivanta por parte de Fairy Investments Topco. Entre las empresas adquiridas figuran Clínicas Vivanta y Vivantadental.

La operación está vinculada a DONTE Group y supone una nueva etapa para una compañía que en los últimos años ha atravesado importantes dificultades financieras. De hecho, el Consejo General de Dentistas recordó en marzo de este año que Vivanta recibió 40 millones de euros de apoyo público y que había alcanzado un acuerdo para retrasar hasta julio de 2028 la devolución de ese rescate financiero.

La cadena mantiene habilitado un teléfono general de atención al paciente, el 900 923 923, a través de su página web.