La descentralización de Medicina en Galicia avanza y llegará a los siete campus en la 2028/29

La rectora de la USC se une a la comisión para la descentralización del grado de Medicina en Galicia Xunta de Galicia

La descentralización del grado en Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) avanza según el calendario previsto. Así lo trasladaron este lunes los conselleiros de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, y de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante la reunión de la Comisión de Seguimiento del acuerdo de descentralización.

Uno de los principales objetivos fijados para este curso 2026/27 ya se ha cumplido: la docencia clínica práctica de 5º y 6º curso estará completamente descentralizada en los siete campus. En el caso de 6º curso, esta distribución ya estaba implantada desde el acuerdo alcanzado en 2015, mientras que la principal novedad del nuevo proceso es la incorporación de parte de las prácticas hospitalarias de 5º curso.

El proceso implica que los estudiantes puedan desarrollar esta parte de su formación en los distintos centros vinculados a los campus gallegos, avanzando hacia un modelo en el que la enseñanza de Medicina deje de estar concentrada exclusivamente en Santiago.

Siete profesores asociados para Vigo y A Coruña

Otro de los compromisos que se está ultimando es la incorporación de siete profesores asociados de Ciencias de la Salud (PACS) propios de las universidades de Vigo y A Coruña.

En concreto, serán tres profesores de la Universidade de Vigo y cuatro de la Universidade da Coruña, una incorporación que ya había sido acordada en la anterior reunión de la Comisión de Seguimiento, celebrada el pasado mes de mayo.

La medida busca reforzar la participación de las universidades de Vigo y A Coruña en la formación práctica de los futuros médicos y avanzar en el proceso de descentralización del grado.

En la reunión participaron, además de los dos conselleiros, las rectoras de las universidades de Santiago de Compostela y Vigo, Rosa Crujeiras y Carmen García Mateo, respectivamente; el rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao; el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez; y el gerente del Servizo Galego de Saúde, Luis León, junto al resto de integrantes de la comisión.

El plan de estudios tendrá que ser reverificado

La Comisión de Seguimiento abordó también los próximos pasos necesarios para completar el proceso. Para ello contó con la participación de una técnica de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), que asesoró a los representantes de las universidades y de la Xunta.

Uno de los trámites pendientes es la reverificación del plan de estudios del grado en Medicina, necesaria para que todos los cambios introducidos en la docencia puedan incorporarse oficialmente y tengan validez académica y garantías para los estudiantes.

Actualmente, Medicina se imparte mediante dos planes de estudios diferentes. Uno de ellos se encuentra en proceso de extinción y, por tanto, no puede ser modificado. El segundo está en implantación y sometido al proceso ordinario de reacreditación.

Una vez finalice esta reacreditación, el nuevo plan deberá someterse a un proceso de reverificación que tendrá que realizar la Facultad de Medicina de la USC, preferentemente con la colaboración de personal de las universidades de Vigo y A Coruña. La memoria definitiva deberá contar posteriormente con el visto bueno de la ACSUG.

Este procedimiento puede provocar ajustes intermedios en el calendario de implantación de las distintas medidas, aunque la Xunta mantiene el horizonte inicialmente establecido.

2028/29, fecha para completar toda la descentralización

Pese a estos trámites, la Comisión de Seguimiento mantiene el curso 2028/29 como fecha límite para completar la descentralización total del grado de Medicina.

El objetivo es que para entonces esté descentralizada tanto la docencia teórica como la práctica, culminando un proceso que comenzó con el acuerdo de 2015 y que se ha ampliado con los nuevos compromisos asumidos por la Xunta y las tres universidades públicas gallegas.

De esta forma, el curso 2026/27 supone un nuevo paso en el calendario: la totalidad de la docencia clínica práctica de 5º y 6º curso queda distribuida entre los siete campus, mientras continúan los trabajos académicos y administrativos necesarios para que la descentralización completa, incluida la enseñanza teórica, pueda estar culminada en 2028/29.