La Universidade da Coruña crea una herramienta que simula el comportamiento de la rótula tras una prótesis de rodilla

Un equipo de investigadores de la Universidade da Coruña (UDC) ha desarrollado una herramienta informática capaz de simular cómo se comportará la rótula después de una operación de prótesis de rodilla.

El trabajo busca ayudar a anticipar posibles problemas y estudiar qué decisiones quirúrgicas pueden resultar más adecuadas en función de las características de cada paciente.

La investigación ha sido desarrollada por el equipo de biomecánica del Laboratorio de Ingeniería Mecánica (LIM) del Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI), ubicado en el Campus Industrial de Ferrol. Sus resultados acaban de publicarse en Arthroplasty, revista de Springer Nature.

El artículo está firmado por Florian Michaud, Ánxela Pérez y Daniel Dopico, investigadores del LIM, junto con Simon Talbot, cirujano del Departamento de Cirugía Ortopédica de Western Health, en Australia.

Prever posibles problemas antes de operar

El trabajo se centra en una de las complicaciones que pueden producirse después de una artroplastia total de rodilla: el desplazamiento anómalo de la rótula, que puede ocasionar dolor e inestabilidad y, en los casos más graves, hacer necesaria una nueva intervención.

Los resultados apuntan a que la alineación del cuádriceps antes de la operación desempeña un papel importante en la estabilidad posterior de la rótula. Tener en cuenta este factor podría contribuir a mejorar la colocación de los implantes.

La herramienta desarrollada en Ferrol reproduce mediante simulaciones el movimiento de la rótula y permite analizar cómo determinadas decisiones adoptadas durante la operación pueden modificar tanto su recorrido como las fuerzas que soporta. Entre ellas se encuentran los cortes efectuados en el fémur y la tibia, que determinan la orientación y posición definitiva de los componentes de la prótesis.

La posibilidad de anticiparse adquiere especial relevancia en este tipo de intervenciones debido a que los cortes realizados en los huesos son irreversibles. El modelo permite así comparar diferentes alternativas previamente y estudiar sus posibles consecuencias atendiendo a la anatomía y alineación muscular del paciente.

Simulaciones en apenas 48 segundos

Una de las principales características de la tecnología es su velocidad. Cada simulación tarda una media de 48 segundos, por lo que sería posible analizar diferentes escenarios quirúrgicos poco antes de realizar una intervención.

Para comprobar su funcionamiento, los investigadores validaron el modelo mediante un prototipo de rodilla fabricado con impresión 3D e integrado con sensores. Según la UDC, las predicciones realizadas por ordenador mostraron una elevada concordancia con las mediciones obtenidas experimentalmente.

La investigación se encuentra todavía en fase de prueba de concepto, aunque los resultados muestran su potencial como herramienta de apoyo para avanzar hacia una planificación más personalizada de las operaciones de prótesis de rodilla.

Una investigación entre Ferrol y Australia

El proyecto combina la ingeniería mecánica computacional con la práctica clínica. Florian Michaud realizó durante el otoño de 2025 una estancia de investigación en el hospital Western Health de Footscray, en Australia, que permitió incorporar la perspectiva de un cirujano ortopédico al desarrollo y validación del modelo.

También participó y financió parcialmente el software utilizado Pixee Medical, empresa francesa especializada en tecnología aplicada a la cirugía ortopédica.

El trabajo forma parte de un proyecto dirigido por Michaud dentro de la beca Campus Talento Investigador 2022-2026 del Campus Industrial de Ferrol, que ha permitido desarrollar en el CITENI una línea específica dedicada a la biomecánica computacional.

La tecnología ha despertado además interés fuera del ámbito universitario. Según la UDC, empresas internacionales del sector han contactado con los investigadores para estudiar posibles aplicaciones, mientras que cirujanos ortopédicos del CHUAC han mostrado interés en extender estas metodologías a otras patologías musculoesqueléticas y explorar futuras colaboraciones.