Las tres universidades gallegas y la Xunta firman un nuevo acuerdo para el uso de centros sanitarios

La rectora de la USC se une a la comisión para la descentralización del grado de Medicina en Galicia en una imagen de marzo. Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia y las tres universidades públicas gallegas han firmado un nuevo acuerdo, común a los tres centros, para la utilización de las instituciones sanitarias en la investigación y la docencia.

El acuerdo establece un presupuesto anual de 21,5 millones de euros y sustituye a los antiguos convenios anuales e individualizados. Tiene una vigencia de cuatro años.

El objetivo, como indica el Gobierno gallego, es garantizar la excelencia de la formación y la investigación sanitaria en Galicia. También se busca alcanzar un "sistema más integrado, coordinado y cohesionado de colaboración institucional".

El nuevo acuerdo

El acuerdo regula el empleo en los hospitales y en los centros de salud para la docencia universitaria, así como el desarrollo conjunto de proyectos de investigación, el vínculo directo de las plazas asistenciales con las docentes o la ordenación del personal implicado. En él se incluye el profesorado de Ciencias de la Salud.

Por otra parte, recoge aportaciones para la financiación de las plazas de profesores asociados en Ciencias de la Salud del grado de Ingeniería Biomédica. El importe es de 279.982 euros para los 4 años de vigencia.

Después de numerosas negociaciones para avanzar en la descentralización de la docencia de Medicina en Galicia, que derivó en la firma de un convenio en enero de este año, la Xunta destaca que este acuerdo consolida una visión compartida entre todas las partes.