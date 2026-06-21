Culleredo (A Coruña) acogió el acto central de Galicia con motivo del Día Mundial de la ELA

Culleredo acogió este domingo el acto central de Galicia con motivo del Día Mundial de la ELA Cedida

La explanada de O Burgo, en el municipio coruñés de Culleredo, se convirtió este domingo, 21 de junio, en el escenario de una jornada solidaria organizada por la Asociación Galega de Esclerose Lateral Amiotrófica (AGAELA) con motivo del Día Mundial de la ELA.

A la cita asistieron el alcalde, José Ramón Rioboo, la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, así como la concejala de Cohesión Social, Marta Figueroa, junto a más miembros de la corporación municipal.

En su intervención, el regidor destacó que "AGAELA es una de las asociaciones, con sede en el municipio, con las que colaboramos desde hace muchos años y que va a seguir teniendo siempre el apoyo del Concello de Culleredo, dado que realizan una labor esencial para todas las personas que padecen esta enfermedad, así como también para sus familias".

"Una de las iniciativas que están ya consolidadas fruto de esa colaboración entre Concello y AGAELA es el banco de apoyo técnico, mediante el cual las familias pueden acceder a elementos de ayuda para el día a día tales como grúas o camas articuladas", concluyó Rioboo.

La programación de la jornada dio el pistoletazo de salida a las 12:00 horas con una sesión vermú amenizada por Mon Services. A las 13:00 horas comenzó la comida popular solidaria, elaborada por la Pulpeira de Camariñas, con tapas de pulpo de churrasco. Parte del importe de cada tapa se destinó íntegramente a AGAELA.

La música en directo tuvo un papel destacado a lo largo de la tarde. El grupo Gremlins ofreció una actuación solidaria a las 14:00 horas y a las 16:00 tomó el relevo el grupo Aires de Sigrás.

A las 15:00 horas se llevó a cabo un sorteo solidario entre quienes compraron las rifas que se vendieron durante toda la jornada. Los premios, donados de forma altruista por establecimientos locales, incluyeron experiencias gastronómicas, tratamientos capilares, cestas de productos y packs de vino, entre otros.

Durante toda la jornada estuvo disponible un servicio de barra con bebidas, así como una carpa facilitada gracias a la colaboración de la Agrupación Folclórica Ancoradoira y del Concello.

El objetivo de esta cita fue dotar de visibilidad a la ELA, acercar la realidad de la enfermedad a la sociedad y recaudar fondos para apoyar a las personas afectadas y a sus familias.