Dos neurólogos gallegos reciben los principales reconocimientos de la Sociedad Española de Neurología

La neurología gallega volvió a situarse entre las más destacadas del país durante el acto institucional de la Sociedad Española de Neurología (SEN), celebrado este lunes, donde dos especialistas vinculados a Galicia recibieron algunos de los mayores reconocimientos que concede la entidad científica.

Por una parte, Diego Santos García, coordinador de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, fue distinguido con el Premio SEN Trastornos del Movimiento, una distinción que pone en valor su labor investigadora y asistencial en enfermedades neurológicas, especialmente en el ámbito del Parkinson.

Desde la SEN destacaron su participación y liderazgo en proyectos de alcance nacional centrados en el conocimiento de esta enfermedad, así como su papel en el impulso de iniciativas colaborativas que han contribuido a mejorar la atención y el seguimiento de los pacientes. Su actividad científica incluye decenas de proyectos de investigación, más de 150 publicaciones especializadas y una intensa labor divulgativa y docente.

Además de su trabajo clínico, Santos ha promovido herramientas y plataformas dirigidas a personas con Parkinson y sus familias, así como programas de acreditación de unidades especializadas en trastornos del movimiento en distintos hospitales españoles.

Reconocimiento a toda una carrera

La ceremonia también sirvió para reconocer la trayectoria del neurólogo gallego Manuel Arias Gómez, que recibió la distinción de Miembro de Honor de la SEN, uno de los nombramientos más relevantes de la sociedad científica.

Natural de Cenlle (Ourense), Arias desarrolló gran parte de su carrera profesional en Santiago de Compostela, donde ejerció como especialista en Neurología hasta su reciente jubilación. Su actividad estuvo marcada por la combinación de asistencia clínica, investigación y formación de nuevas generaciones de profesionales.

Entre sus aportaciones científicas más destacadas figura la identificación de la base genética de la Ataxia de la Costa da Morte, una enfermedad neurodegenerativa hereditaria detectada inicialmente en familias gallegas. Este hallazgo permitió avanzar en el conocimiento internacional de esta patología y abrió nuevas líneas de investigación en el campo de la neurogenética.

La SEN destacó también la implicación de Arias en la vida científica de la organización, donde formó parte de su junta directiva y colaboró en numerosas iniciativas relacionadas con las enfermedades desmielinizantes, las ataxias y la historia de la neurología.