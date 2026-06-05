El sindicato médico Simega mantiene la huelga médica en Galicia del 15 al 19 de junio

El Sindicato de Médicos de Galicia (SIMEGA) anuncia que mantendrá la convocatoria de huelga prevista para la semana del 15 al 19 de junio, después de que el Consejo de ministros aprobara esta semana el anteproyecto del Estatuto Marco, sin contemplar sus justas reivindicaciones, y anuncia una escalada en las medidas de presión hasta llegar a la huelga indefinida a partir del mes de septiembre si no hay una respuesta satisfactoria por parte del Gobierno.

En un comunicado emitido por la central sindical, indican que consideran una auténtica provocación a todos los médicos y facultativos la presentación de un texto que "ningunea y desprecia" al colectivo, les niega una representación adecuada y consolida unas condiciones laborales que consideran "inaceptables para cualquier otro ámbito profesional".

De esta manera, sostienen que el texto aprobado mantiene agravios comparativos inadmisibles hacia los facultativos, pese a tratarse de profesionales con un elevado nivel de formación, competencia técnica y responsabilidad asistencial.

En este sentido, la organización insiste en que sus reivindicaciones se centran exclusivamente en alcanzar condiciones de trabajo justas y equiparables a las exigencias de su profesión, sin cuestionar los avances o mejoras laborales que puedan obtener otros colectivos sanitarios.

La Organización Sindical estima que desde el inicio de las movilizaciones contra el anteproyecto del Estatuto Marco del Gobierno se han suspendido más de 2,5 millones de consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones en el conjunto de España, una situación que, advierte, está contribuyendo al incremento continuado de las listas de espera.

Ante este escenario, SIMEGA responsabiliza directamente a la ministra de Sanidad, Mónica García, de las consecuencias derivadas del conflicto, al considerar que ha sido ‘incapaz de resolver una situación que ella misma ha provocado’.

SIMEGA concluye reiterando su petición de que la titular de Sanidad "de un paso al lado" para permitir que "alguien con capacidad de gestión" pueda abordar y resolver el conflicto abierto con el colectivo médico y facultativo.