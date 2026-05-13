El CHUAC de A Coruña alcanza los 1.000 trasplantes de pulmón desde el arranque del programa en 1999

El Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) ha alcanzado un nuevo hito médico al realizar el trasplante de pulmón número 1.000 desde que puso en marcha este programa en el año 1999. La intervención tuvo lugar la pasada semana y consolida al centro coruñés como uno de los referentes en trasplantes a nivel nacional.

Tras la operación, el paciente fue trasladado a la unidad de reanimación y posteriormente a planta, donde permanece ingresado con una evolución satisfactoria, según informó el propio hospital.

La intensa actividad trasplantadora del CHUAC quedó patente ese mismo día, en el que también se realizaron dos trasplantes de riñón, uno de hígado y otro de corazón. En total, en lo que va de 2026, los equipos médicos del complejo hospitalario han llevado a cabo 49 injertos renales, 17 pulmonares, 16 hepáticos, ocho cardíacos y tres de páncreas.

Detrás de estas cifras se encuentra el trabajo coordinado de equipos multidisciplinares integrados por urólogos, cirujanos generales, cardíacos y torácicos, además de especialistas en nefrología, hepatología, cardiología, neumología y anestesiología. A ello se suma la labor del personal de enfermería, cuidados intensivos, reanimación y servicios generales.

Desde el hospital también quisieron destacar el papel esencial de las familias donantes y de la ciudadanía, recordando que los trasplantes de órganos solo son posibles gracias a la solidaridad de quienes aceptan la donación.

Desde el inicio del programa de trasplantes en 1981 y hasta finales de 2025, el CHUAC ha realizado un total de 7.766 trasplantes de órganos. De ellos, 4.087 fueron de riñón, 1.584 de hígado, 985 de pulmón, 983 de corazón y 127 de páncreas.