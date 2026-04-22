Miguel Pérez, de la Universidad de A Coruña, ingresará en la Real Academia de Medicina de Galicia Cedida

El profesor de la Universidad de A Coruña Miguel Pérez Fontán ingresará este viernes como académico numerario de Nefrología en la Real Academia de Medicina de Galicia. Con motivo de su ingreso, ofrecerá una conferencia titulada 'Hacia un cambio de paradigma en el abordaje de la enfermedad renal crónica'.

Pérez Fontán, nacido en Ourense, cursó sus estudios de Medicina en la USC, tras lo cual realizó su formación MIR en Nefrología en el Hospital Universitario La Paz (Madrid). Máster en Investigación en Ciencias de la Salud por la Universidad Autónoma de Barcelona, es doctor en Medicina por la UDC. Compagina su labor docente en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UDC con la de jefe del Servicio de Nefrología en el CHUAC.

Es miembro de la Red de Investigación Renal 'RedinRen Kidney Research Network' y forma parte de tres grupos de investigación: Diálisis peritoneal de la Sociedad Española de Nefrología; Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; y Envejecimiento e Inflamación, estos dos últimos adscritos al INIBIC-UDC.

Sus principales áreas de interés en investigación se centran en el riesgo metabólico y cardiovascular en la enfermedad renal crónica y la diálisis; la prevención de infecciones en diálisis peritoneal, y la disfunción precoz del trasplante renal.