Galicia necesita 400 donaciones de sangre al día: así funciona la cadena que salva vidas en silencio

En Galicia, la sanidad depende cada día de un gesto que apenas dura unos minutos pero que resulta imprescindible para mantener en marcha los hospitales: la donación de sangre.

Detrás de cada operación quirúrgica, de muchos tratamientos contra el cáncer, de trasplantes o de urgencias graves existe una cadena silenciosa que comienza siempre igual, con una persona sentada en una camilla decidiendo donar.

La sangre sigue siendo, a día de hoy, un recurso imposible de fabricar de forma artificial, por lo que el sistema sanitario depende completamente de la solidaridad ciudadana para garantizar el abastecimiento de los centros hospitalarios.

Y la necesidad es constante: Galicia requiere alrededor de 400 donaciones diarias para cubrir adecuadamente la demanda asistencial de sus hospitales.

No es una cifra menor. Cada jornada se realizan en la comunidad unas 800 intervenciones quirúrgicas, un trasplante de órganos, 2.800 atenciones de urgencias y alrededor de 1.600 asistencias en hospitales de día, una actividad frenética que necesita reservas permanentes de componentes sanguíneos.

Más de 105.000 donaciones al año en Galicia

Galicia mantiene una de las mejores tasas de donación de toda España. Según los últimos datos de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), en 2024 se registraron 105.378 donaciones, lo que supone un incremento del 1,59% respecto al año anterior.

Esto sitúa a la comunidad en 39 donaciones por cada 1.000 habitantes, una tasa cuatro puntos superior a la media nacional que coloca a Galicia como la cuarta autonomía con mayor participación en campañas de donación de sangre, según los datos del Ministerio de Sanidad.

Detrás de esas cifras hay miles de personas que acuden cada año a donar, aunque desde ADOS insisten en que el reto no está solo en mantener la base actual, sino en renovarla.

Más de la mitad de quienes donaron en 2024, concretamente el 57%, tenían más de 43 años, mientras que solo el 11% pertenecía a la franja de entre 18 y 22 años.

Por sexos, el reparto es relativamente equilibrado: el 54% de las donaciones fueron realizadas por hombres y el 46% por mujeres.

Quién puede donar sangre y cuántas veces al año

Donar sangre es un proceso sencillo, pero no todo el mundo puede hacerlo automáticamente. Para convertirse en donante es necesario tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos y no padecer ni haber padecido enfermedades transmisibles por la sangre, como el VIH o la sífilis, entre otras.

Además, existen límites en la frecuencia con la que puede realizarse la donación. Las mujeres pueden donar un máximo de tres veces al año y los hombres cuatro, siempre dejando pasar al menos dos meses entre extracción y extracción.

Así es el proceso completo de una donación

Aunque muchas personas conocen el momento de la extracción, la realidad es que el proceso de donación comienza antes de pinchar la aguja y termina mucho después de que el donante abandone el centro.

Antes de la extracción, cada persona pasa por una entrevista médica confidencial, en la que un profesional sanitario revisa su historial reciente, hábitos y estado general de salud. También se realizan pruebas básicas como la toma de tensión y el control del nivel de hemoglobina, para verificar que la donación es segura tanto para el donante como para el futuro receptor.

Una vez validado todo, se procede a la extracción habitual de 450 mililitros de sangre, un proceso que apenas dura unos minutos. Después, el donante recibe un pequeño refrigerio con bebida y comida sólida antes de marcharse.

De una bolsa pueden salir hasta tres tratamientos distintos

Todas las unidades recogidas en Galicia son enviadas diariamente a la sede central de ADOS en Santiago de Compostela, donde se encuentran los laboratorios centrales encargados del procesamiento y análisis de las donaciones.

Allí, cada bolsa se somete a múltiples controles analíticos para comprobar su idoneidad y descartar cualquier anomalía o enfermedad transmisible. Además, esos resultados quedan disponibles para el propio donante a través de la aplicación del Sergas, E-Saúde, dentro de su historial clínico.

Una vez validada, la sangre se separa en diferentes componentes. Porque lo que mucha gente desconoce es que la sangre no suele utilizarse de manera íntegra: de una única donación se obtienen glóbulos rojos, plasma y plaquetas, cada uno con aplicaciones médicas diferentes.

Esto multiplica el impacto de cada extracción. Una sola bolsa puede ayudar a varios pacientes distintos, desde una persona sometida a una cirugía hasta un enfermo oncológico o un paciente con quemaduras graves.

Una carrera contrarreloj: algunos componentes duran solo días

La sangre, además, tiene fecha de caducidad. Y eso obliga a una renovación constante de las reservas.

Los glóbulos rojos pueden conservarse varias semanas, pero las plaquetas apenas duran unos días, mientras que el plasma puede congelarse durante más tiempo.

Esta es una de las razones por las que no basta con alcanzar grandes picos de donación puntuales. El sistema necesita entradas constantes durante todo el año para mantener equilibradas las reservas y responder a la demanda hospitalaria.

Una vez procesados y almacenados, los componentes sanguíneos se distribuyen diariamente a todos los hospitales gallegos, con un sistema de trazabilidad que permite seguir cada unidad durante todo el recorrido, desde el momento de la extracción hasta su transfusión final.

No solo se dona sangre: también plasma

Además de la donación tradicional de sangre total, en Galicia también existe la posibilidad de donar mediante aféresis, un procedimiento más especializado que permite separar directamente determinados componentes durante la extracción.

Dentro de este sistema, ADOS está impulsando especialmente la plasmaféresis, enfocada en la donación de plasma, la parte líquida de la sangre donde se encuentran proteínas esenciales como la albúmina, las inmunoglobulinas y los factores de coagulación.

Este componente resulta clave para múltiples tratamientos médicos y farmacológicos.

Dónde se puede donar en Galicia

La red gallega de donación se sostiene a través de dos grandes vías. Por un lado, los locales fijos de atención al donante presentes en las siete grandes ciudades gallegas. Por otro, las diez unidades móviles de ADOS que recorren Galicia diariamente.

De hecho, la inmensa mayoría de las donaciones se realiza fuera de centros fijos. El 86% de todas las extracciones registradas en Galicia se llevan a cabo en unidades móviles, frente al 14% que se efectúa en locales permanentes.

Estos autobuses de donación visitan ayuntamientos de toda Galicia, campus universitarios, centros educativos, empresas y organismos públicos, acercando el proceso a la ciudadanía para facilitar la participación.

Todos los grupos son necesarios, aunque hay uno especialmente valioso

Una de las preguntas más habituales es cuál es el grupo sanguíneo más necesario. La respuesta oficial de ADOS es clara: todos son imprescindibles.

La sangre no puede fabricarse, por lo que cualquier grupo resulta fundamental en función de las necesidades de cada paciente.

No obstante, el grupo 0 negativo ocupa un lugar especial por ser el conocido como "donante universal", ya que puede utilizarse en emergencias cuando no hay tiempo para comprobar compatibilidades.

En Galicia, los grupos más frecuentes son 0 positivo y A positivo, a los que pertenece aproximadamente el 75% de la población gallega.

El reto: captar nuevos donantes jóvenes

Uno de los grandes objetivos actuales de ADOS es rejuvenecer la base de donantes. Para ello, la Axencia está desarrollando campañas específicas en universidades y centros educativos.

Durante este mes de abril, la entidad está culminando la segunda fase de su campaña de donación en universidades gallegas, con el objetivo de superar las 4.500 donaciones en el curso académico 2025-2026.

La iniciativa se desarrolla bajo el lema "Non perdas este bus. Lévate ao Son do Camiño", una campaña que combina sensibilización con incentivos lúdicos. Entre quienes donen sangre entre enero y mayo y participen en la promoción en redes sociales, ADOS sorteará 14 abonos para el festival Son do Camiño.

Con esta acción, la Axencia busca que los universitarios se conviertan en embajadores de la donación, animando también a amistades y familiares a participar.

Una necesidad permanente

Más allá de campañas o cifras, desde ADOS recuerdan una idea clave: la necesidad de sangre no entiende de estaciones, festivos ni temporadas.

Cada bolsa recogida puede ser decisiva en cuestión de horas para salvar una vida o hacer posible un tratamiento. Por eso, insisten en que la donación debe entenderse como un hábito periódico y no como un gesto puntual.