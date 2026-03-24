El gallego Diego González Rivas, nombrado Embajador Honorario de la Marca España por el Rey @dieguinidoc

El prestigioso cirujano Diego González Rivas ha sido distinguido como Embajador Honorario de la Marca España en un acto presidido por el Rey Felipe VI.

El doctor, que no pudo acudir al encuentro, se conectó con Su Majestad a través de videoconferencia, siendo sus padres los encargados de recoger el premio en su lugar.

González Rivas se hallaba en Guangzhou impartiendo un curso a 30 cirujanos procedentes de distintos países, contribuyendo así a la formación de profesionales que mañana salvarán vidas.

Su ausencia física no restó emoción al acto, que vivió uno de sus momentos más entrañables cuando sus padres recogieron el premio en su nombre, visiblemente emocionados y orgullosos, posando posteriormente junto al monarca en una foto que pasará a la historia.

A través de sus redes sociales, el cirujano quiso compartir unas palabras de agradecimiento y explicar los motivos de su ausencia: "Es todo un honor". Asimismo explicó que "debido al curso que estoy dando en Guangzhou... no he podido recoger hoy en persona el reconocimiento como embajador honorario de la marca España".

"Al menos mis padres han estado felices de estar allí para poder recogerlo ellos en persona y conocer al Rey. Gracias al Foro de Marcas Renombradas y a la Casa Real por concederme este reconocimiento", concluyó.