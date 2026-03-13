La nueva jornada de huelga en la Atención Primaria gallega deja un seguimiento del 3,36% según la Xunta

Imagen de una de las concentraciones esta mañana en A Coruña. CIG.

La huelga en la Atención Primaria gallega continúa este viernes con una doble convocatoria por parte de los sindicatos CIG y O'Mega. La Xunta de Galicia, a través del SERGAS, cifra el seguimiento del paro en el turno de esta mañana en un 3,36%. Fuentes sindicales elevan la cifra a un seguimiento de cerca del 70%.

Por áreas sanitarias, el mayor seguimiento está siendo en Vigo, con un 6,25% según Sanidade. En A Coruña y Cee es del 3,80%; en Ferrol del 4,69%; en Santiago y Barbanza del 3,33%; en Lugo, A Mariña y Monforte del 2,11%; en Ourense, Verín y O Barco del 0,29% y en Pontevedra y O Salnés del 1,42%.

Además, Sanidade sitúa en un 100% la cobertura de los servicios mínimos. Sobre las consultas suspendidas por la huelga en Galicia, convocada desde el pasado lunes por O'Mega y también por la CIG desde este jueves, se sitúan en 43.052.

O'Mega mantiene además el paro de las peonadas, algo similar a horas extraordinarias voluntarias en consultas y cirugías. En este sentido, el sindicato señala que el intento del conselleiro Antonio Gómez Caamaño por convencer a los médicos de Vigo para que regresen al trabajo fracasó "porque los facultativos mantuvieron su compromiso, fruto del acuerdo firme y mayoritario alcanzado en los hospitales gallegos, y remitieron a Antonio Gómez Caamaño al comité de huelga para negociar las condiciones que permitan desconvocar los paros".

Este viernes el titular de Sanidade se reunirá con los médicos anestesistas de Pontevedra, aunque O'Mega avanza un resultado similar.

"Los anestesistas de Pontevedra y Vigo fueron los primeros en anunciar que dejarán de hacer peonadas cuando el conselleiro

reconoció que se utilizaban para recuperar los actos médicos que habían sido cancelados por las huelgas convocadas por O ́Mega para reivindicar la dignificación de las condiciones laborales de los facultativos", continúa la organización en su comunicado.

A este paro se sumarán próximamente médicos de todas las especialidades de Santiago, A Coruña, Ferrol, Burela y O Salnés.

Los profesionales piden a la Xunta condiciones laborales dignas como "el establecimiento de una jornada de 35 horas semanales o el fin de las guardias de 24 horas" y mejoras en "la calidad asistencial de los usuarios de la sanidad pública".

El sindicato Simega convoca huelga indefinida la próxima semana

O'Mega convoca, además, un paro semanal al mes reclamando al Ministerio de Sanidad un Estatuto Propio, aunque desde el sindicato recuerdan que la mayor parte de reclamaciones se dirigen a la Xunta, con competencias exclusivas en materia de sanidad.

Esta misma reclamación llevará a los médicos del sindicato Simega a hacer huelga la próxima semana.

Como parte de la Agrupación por un Estatuto Medico y Facultativo (APEMYF), este sindicato denuncia la actitud de la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien reclama que el estatuto contemple las particularidades de su profesión para recuperar la calidad asistencial.

Simega critica que Sanidad, un mes después de la primera semana de huelga, continúa con "su postura intransigente a unas demandas que son de justicia para los médicos y facultativos, porque padecen una grave situación de agravio respecto al resto del personal sanitario".

"El Sindicato Médico de Galicia exige un ámbito de negociación propio para los médicos, con mesas específicas de representación y negociación tanto a nivel autonómico como estatal", continúa su comunicado. A las reclamaciones se suman un sistema de clasificación profesional basado en el nivel formativo, la especialización y la responsabilidad, de manera que los titulados MECES 3, con especialidad médica, se sitúen en un nivel superior para reflejar sus responsabilidades.

También reclaman jornadas de 35 horas semanales y el pago de horas adicionales por encima de la hora ordinaria y que estas computen para la jubilación. Asimismo, piden regular los descansos tras las guardias, limitar las localizadas y crear un modelo con ampliaciones de jornada voluntarias.

"Los médicos y facultativos también quieren equiparar el régimen de incompatibilidades al del resto de empleados públicos, reconocer la medicina como profesión de riesgo, garantizar pagas extraordinarias completas con todos los complementos, eliminar la movilidad forzosa, crear un 5º grado de carrera profesional, limitar la presión asistencial y realizar estudios de cargas de trabajo para determinar las necesidades reales de médicos", recuerdan.

A ello se añade una jubilación flexible entre los 60 y los 70 años, la jubilación parcial para personal estatutario y la posibilidad de jubilación anticipada sin penalizaciones mediante coeficientes que reconozcan la penosidad y el sistema de guardias.