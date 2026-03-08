Sanidade difunde pautas de nutrición con perspectiva de género para la salud de las mujeres gallegas

Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. Europa Press.

La Consellería de Sanidade ha difundido a través del portal Vida Saudable una serie de pautas de nutrición con perspectiva de género dirigidas a mejorar la salud de las mujeres en las distintas etapas de su vida.

El objetivo es reforzar la información sobre las necesidades específicas que tienen las mujeres desde la edad adulta hasta la menopausia en ámbitos como la alimentación o la actividad física.

Desde la Consellería explican que los cambios fisiológicos que experimentan las mujeres a lo largo de su vida, desde el ciclo menstrual hasta la menopausia, influyen en el metabolismo y en las necesidades nutricionales, así como en la relación con la alimentación y el ejercicio.

Entre las recomendaciones incluidas se encuentran pautas alimentarias para reducir los efectos del síndrome premenstrual, una etapa en la que los cambios hormonales pueden provocar mayor sensación de hambre, preferencia por alimentos más energéticos, hinchazón abdominal, retención de líquidos o cambios en el estado de ánimo.

En este sentido, distintas revisiones científicas apuntan a que seguir patrones dietéticos antiinflamatorios, con una mayor presencia de verduras, frutas, pescado azul, frutos secos y aceite de oliva virgen extra, puede ayudar a aliviar algunos de estos síntomas, aunque la respuesta puede variar en cada mujer.

La guía también pone el foco en la menopausia y destaca la importancia de mantener niveles adecuados de vitamina D, ya que en esta etapa se produce una pérdida acelerada de masa ósea y una reducción de la masa muscular. Esta vitamina resulta clave para favorecer la absorción de calcio, prevenir fracturas y contribuir al buen funcionamiento del músculo, el sistema inmunitario y el estado de ánimo.

Para mantener niveles adecuados, se recomienda combinar una exposición solar moderada con el consumo de alimentos ricos en vitamina D, como pescado azul, huevos, setas, champiñones marrones o productos lácteos.

Además, la Consellería recuerda las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en materia de actividad física. Las mujeres adultas deberían realizar entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, como caminar rápido, montar en bicicleta o bailar, o bien entre 75 y 150 minutos de ejercicio vigoroso, como correr, practicar deportes competitivos o nadar a ritmo intenso.