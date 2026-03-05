El TSXG rechaza la suspensión de los servicios mínimos durante la huelga de médicos de primaria

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha denegado la suspensión cautelar de la orden de la Consellería de Sanidade que establece los servicios mínimos durante la huelga convocada por la Organización Sindical Facultativos de Galicia Independentes (O´Mega), que afecta al colectivo de facultativos de atención primaria desde el pasado 2 de marzo.

La sección tercera de la Sala del Contencioso-Administrativo explica en su auto que rechaza la solicitud debido al "carácter esencial de las funciones y atribuciones que los facultativos de atención primaria cumplen en los centros sanitarios de la comunidad".

El tribunal también señala que, según la resolución impugnada de la Xunta, los tiempos de espera en atención primaria han aumentado en los últimos años, situándose por encima de los registrados en ejercicios anteriores.

La orden advierte que el carácter indefinido de la huelga impide la reprogramación ordinaria de la actividad, lo que podría provocar un incremento adicional de los tiempos de espera, con el consiguiente riesgo de agravamiento de procesos clínicos que requieren atención oportuna.

Los magistrados remarcan además que la petición de O´Mega buscaba suspender la ejecutividad de la totalidad de los servicios esenciales, sin ofrecer alternativas o medidas subsidiarias para moderar o reducir esos servicios mínimos.

Por estas razones, el TSXG considera que, aunque existen circunstancias de especial urgencia, la solicitud de suspensión debe rechazarse, sin perjuicio de lo que se decida sobre el fondo del asunto.

Contra este auto no cabe interposición de recurso.