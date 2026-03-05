La huelga de médicos en atención primaria se mantiene tras no haber acuerdo entre Sanidade y O'Mega

La huelga indefinida convocada por el sindicato O'Mega para médicos de atención primaria continuará, al menos por el momento, al no haber llegado a un acuerdo este jueves la Consellería de Sanidade y la organización.

Ambas partes retomaban esta mañana las negociaciones para intentar suspender un paro que, en sus tres primeros días, ha cancelado más de 16.000 consultas.

Las conversaciones se rompieron este pasado viernes entre reproches mutuos. El departamento autonómico pedía la desconvocatoria cautelar del paro, algo a lo que se negó el sindicato ante la "falta de compromisos concretos".

Por el momento, no hay nuevas reuniones previstas, tal y como han informado fuentes del entorno negociador a Europa Press.

Esta misma mañana se repetían las concentraciones de facultativos ante centros de salud, como la celebrada ante el Centro Integral de Salud Olimpia Valencia, en Vigo, a la misma hora en la que se reunían consellería y sindicato. Para esta jornada, el sindicato ha cifrado el seguimiento en un 70%.