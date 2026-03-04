Más de 1.700 consultas suspendidas en el área sanitaria de A Coruña y Cee por la huelga médica

La huelga de facultativos de atención primaria convocada por el sindicato O’Mega ha provocado la suspensión de 1.765 consultas en el área sanitaria de A Coruña y Cee en los dos primeros días de paro. Según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade, 755 consultas fueron suspendidas el lunes y otras 1.010 este martes.

En el conjunto de Galicia, el número de consultas suspendidas durante la jornada de este martes 3 de marzo asciende a 5.745, mientras que desde el inicio de la convocatoria se han cancelado un total de 11.264 citas médicas.

La movilización está convocada por la organización sindical O’Mega, mayoritaria entre los médicos gallegos, que reclama mejoras en las condiciones laborales de los profesionales de atención primaria y medidas para reducir la sobrecarga asistencial.

En este contexto, la Consellería de Sanidade ha citado al sindicato a una reunión de negociación que se celebrará mañana jueves a las 11:00 horas en la sede del Servizo Galego de Saúde (Sergas). El encuentro busca abordar las reivindicaciones del personal sanitario y avanzar hacia un posible acuerdo que permita desconvocar la huelga.

Mientras tanto, los profesionales han vuelto a concentrarse este miércoles ante centros de salud de distintas localidades gallegas para reclamar un plan de choque que permita descongestionar la sanidad pública sin comprometer la salud laboral de los médicos.

Desde el sindicato señalan que la presión asistencial es cada vez mayor y que muchos facultativos atienden el doble de pacientes de lo recomendado, lo que provoca jornadas extenuantes y listas de espera que consideran inasumibles para los usuarios.