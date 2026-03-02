Rueda, ante la petición de intervención del sindicato gallego O'Mega: "Non lles vou dicir nada diferente"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, en la reunión del Consello da Xunta este lunes. Xunta de Galicia

El lunes ha arrancado en los centros de salud gallegos con una nueva huelga en Atención Primaria, convocada esta vez por el sindicato O'Mega. La central sindical ha señalado a la Xunta por romper las negociaciones y ha reclamado la intervención directa del presidente autonómico, Alfonso Rueda. El mandatario, preguntado al respecto en una rueda de prensa esta mañana, ha asegurado que los representantes sindicales "tiveron varias reunións con Sanidade e podo asegurar que non lles vou dicir nada diferente".

Rueda ve innecesaria una reunión personal con el sindicato y señaló que "hai organismos de representación sindical onde este sindicato non está representado. Por tanto, como non está representado, non tería moito sentido saltarse esta situación que deriva dos procesos de elección e dicir que tería que haber unha reunión directa co presidente da Xunta".

Ante esta nueva convocatoria de paro, que tiene carácter indefinido, el presidente autonómico admitió preocupación pero reivindicó que "no que está na nosa man facemos o posible. Nesta folga só un sindicato non se quixo adherir á medida e o seguimento está por debaixo do 6% pero, engadido a outras folgas, o efecto non é nin moito menos o desexable". En esta misma línea, Rueda reiteró el mensaje de Sanidade de este fin de semana, en el que esperan que el sindicato se sume al acuerdo del plan de mejora de la atención sanitaria, al que accedieron otros sindicatos.

Además, el líder de la Xunta citó también los paros contra el Estatuto Médico, que derivaron en una huelga a nivel nacional contra la propuesta del Ministerio de Sanidad, criticando que "os que se manifestan contra a sanidade nunca fan referencia a que o Estatuto Médico depdende do goberno central. Aí se ve o sesgo de certas manifestacións".

En esta ocasión, el paro no reivindica la elaboración de un Estatuto Propio, sino que centra sus denuncias en las condiciones laborales en Atención Primaria en los centros del Sergas.

Ante las afecciones que la huelga dejará en la atención sanitaria, Rueda subrayó que "faremos o posible para reprogramar o que se vexa adiado ou suspendido". El Sergas indicaba este fin de semana que esperaba recuperar al menos el 60% de cirugías suspendidas.

Toda esta situación deriva en una insatisfacción ciudadana, algo que el presidente entiende que "é lóxico que os usuarios pensen que todo podía ir mellor" a lo que añadió que "en todo caso, a opinión xeral segue sendo de aprobar a sanidade pública en Galicia. Estamos traballando para seguir mellorándoa, pero creo que a visión catastrofista da oposición amósase que son bastante inxustos respecto á percepción real dos galegos e galegas".

Seguimiento de la huelga en Galicia

En los centros gallegos, el seguimiento de la huelga está siendo de un 5,56% según datos de Sanidade, en una cifra que asciende al 71% según O'Mega. La diferencia en el dato, según apunta el sindicato, se debe a que cuentan el total de médicos no incluidos en unos servicios mínimos que consideran "abusivos".

De acuerdo con Sanidade, el seguimiento en el turno de mañana fue de un 5% en el área de A Coruña y Cee, del 7,03% en Ferrol, del 6,6% en Santiago y Barbanza, del 2,89% en Lugo, A Mariña y Monforte, del 4,75% en Ourense, Verín y O Barco, del 2,43% en Pontevedra y O Salnés y del 8,02% en Vigo.

El Sergas destaca que los servicios mínimos se están desarrollando con una cobertura del 100% y desde la consellería recuerda, de nuevo, el "esforzo negociador" para llegar a un acuerdo con el sindicato, al que insta a sumarse a lo pactado para "evitarlles a pacientes e profesionais os efectos dun paro indefinido".

Por su parte, O'Mega critica que los responsables de Sanidade rompiesen las negociaciones "cuando ya se había alcanzado un principio de acuerdo que permitiría suspender el paro en Atención Primaria". En este sentido, lamenta que no se mantuviese el acuerdo para limitar a 33 el número de pacientes por jornada o que no se continuasen las negociaciones esta mañana.

Ante lo que consideran "incompetencia" por parte de los negociadores, "que reconocieron ante O ́Mega que no podían asumir ningún compromiso sin obtener el visto bueno de Facenda", piden la intervención de Alfonso Rueda.

"De no ser así, los principales perjudicados serán los usuarios del sistema sanitario público, que ya tienen del Sergas la peor opinión registrada desde hace siete años debido a la mala gestión de los responsables de la Administración", mantienen. Las consecuencias de la huelga indefinida podrán derivar en la cancelación diaria de más de 8.000 consultas.

Para evitarlo, el sindicato ofrece una nueva negociación "partiendo de cero". Entre sus peticiones están la limitación de agendas médicas, la definición de la jornada laboral y medidas como la voluntariedad del trabajo de los sábados, que debería ser mejor remunerado en los Puntos de Atención Continuada, la equiparación salarial entre los facultativos de Atención Primaria y el fin de la discriminación en la retribución de los complementos a pediatras, odontólogos y farmacéuticos.