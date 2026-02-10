La Xunta presentará una reforma de la Atención Primaria en Galicia antes del verano

La Xunta de Galicia presentará antes del verano una reforma estructural de la Atención Primaria con el objetivo de actualizar el modelo asistencial y adaptarlo a las necesidades actuales tanto de pacientes como de profesionales. Así lo anunció el conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, durante su intervención en el pleno del Parlamento gallego.

La reforma se articulará a través de la creación de dos grupos de trabajo en el seno del Servizo Galego de Saúde (Sergas). El primero se centrará en los recursos humanos, abordando la ordenación del personal, su régimen retributivo y las condiciones laborales. El segundo trabajará en el ámbito asistencial, con el objetivo de adaptar los tiempos y el número de consultas médicas a un modelo más humanizado y eficiente.

Entre las medidas previstas figura la revisión de programas de prolongación de jornada e intersustituciones, así como la promoción de nuevas plazas, incluyendo técnicos de salud y matronas. Además, el conselleiro defendió la necesidad de reforzar el papel de las jefaturas de servicio en los centros de salud y fortalecer la estructura de gestión de la Atención Primaria dentro de las áreas sanitarias.

Avances en la negociación con los sindicatos

En la Mesa Sectorial de Sanidad celebrada este mismo día, el Sergas informó a las organizaciones sindicales del cumplimiento de compromisos previamente adquiridos. Destaca la progresiva reconversión de plazas de facultativo especialista de Atención Primaria en plazas de medicina de familia. De las 238 plazas existentes a 23 de octubre de 2025, 74 ya han sido transformadas en la categoría de médico de familia a comienzos de febrero.

También se presentó una propuesta para que las guardias en los puntos de atención continuada (PAC) puedan cubrirse de forma voluntaria e incentivada. En paralelo, se negociarán incrementos retributivos en la jornada complementaria del personal de urgencias hospitalarias, mejoras que se extenderán también a los profesionales de los PAC. La noche del viernes tendrá la consideración de víspera de festivo a efectos salariales.

Asimismo, la Xunta reforzará la Atención Primaria a través de la enfermería especializada, mediante la convocatoria de un concurso específico en enfermería familiar y comunitaria que deberá resolverse a lo largo de este año.

Objetivos asistenciales y medidas ya en marcha

La reforma se enmarca en los Acuerdos de Gestión del Sergas firmados recientemente, que fijan como prioridades para este ejercicio el refuerzo de la continuidad asistencial mediante una coordinación más eficaz entre atención primaria, hospitalaria y comunitaria; el impulso a la investigación en el ámbito comunitario; y la mejora de los tiempos de respuesta.

En concreto, el objetivo es que al menos el 90 % de las citas para consultas de medicina de familia, pediatría o enfermería se atiendan en un plazo inferior a cuatro días, o bien mejorar en un 2 % los indicadores registrados en 2025.

El conselleiro recordó además que desde enero ya están en vigor mejoras económicas acordadas con los sindicatos, como el incremento de las retribuciones en jornada complementaria para el personal de enfermería de PAC, la equiparación salarial de la noche del viernes al sábado para el personal médico de estos dispositivos, el aumento del complemento de productividad variable y la compensación de festivos que coincidan en sábado.

Gómez Caamaño enmarcó la reforma en un contexto nacional marcado por "la escasez de médicos en determinadas especialidades, especialmente en Atención Primaria". En este sentido, criticó la inacción del Gobierno central para abordar el déficit estructural de profesionales y reclamó una mayor implicación del Ministerio de Sanidad en materia formativa.