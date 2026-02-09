La Xunta de Galicia se une al programa Reheal para reducir residuos y optimizar suministros médicos

Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. Europa Press.

La Xunta de Galicia participa en el proyecto europeo Reheal, una iniciativa destinada a optimizar el reciclaje, el reacondicionamiento y la recuperación de suministros médicos, reduciendo el uso de dispositivos desechables y fomentando la economía circular en el ámbito sanitario.

El Consello da Xunta abordó hoy un informe sobre esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto superior a 7,3 millones de euros financiados por la Unión Europea y tendrá una duración de cuatro años.

El proyecto, coordinado por la Universidad de Edimburgo, cuenta con la colaboración de entidades de Dinamarca, Polonia, Grecia y Bélgica, y se enmarca dentro del Programa Horizon Europe PCP. Galicia, a través del Servizo Galego de Saúde y la Axencia Galega de Coñecemento en Saúde (ACIS), se consolida como referente europeo en compra pública innovadora, lo que permite implementar soluciones pioneras adaptadas a las necesidades de profesionales y pacientes.

La iniciativa tendrá una repercusión directa e indirecta muy significativa sobre la ciudadanía, al mejorar la sostenibilidad del sistema sanitario y la calidad y seguridad de los servicios. La implantación de soluciones digitales para la adquisición sostenible, la rehabilitación y la recuperación de recursos permitirá reducir residuos, minimizar emisiones y optimizar el uso de recursos públicos, favoreciendo un entorno más saludable y contribuyendo a los objetivos climáticos europeos.

El proyecto también reforzará cadenas de suministro más resilientes y circulares, mejorando la capacidad del sistema sanitario para responder ante crisis, escasez o situaciones de emergencia, y garantizando la continuidad asistencial para los pacientes.

A través de una plataforma informática, se podrán detectar ineficiencias, optimizar recursos y reducir costes, de manera que los ahorros generados puedan ser reinvertidos en mejoras asistenciales, innovación clínica y servicios a la ciudadanía.

Un ejemplo práctico de los beneficios del proyecto es la optimización de los kits de quirófano, que contienen material de un solo uso que a menudo sobra por motivos higiénicos. Reheal permitirá ajustar estos kits según el tipo de intervención, reduciendo al máximo los residuos y los costes asociados.

El enfoque colaborativo y la validación de soluciones en entornos reales garantizarán que las innovaciones respondan a las necesidades de profesionales y pacientes, aumentando su aceptación social y mejorando la experiencia de los usuarios del sistema sanitario.

Como parte de Reheal, está prevista una licitación conjunta europea en la modalidad de compra pública precomercial por valor de 3,5 millones de euros, centralizada en Galicia en la Área Sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, con el objetivo de extender las soluciones a todo el sistema sanitario público.

Galicia realizará el próximo 18 de este mes una consulta preliminar al mercado, destinada a informar e involucrar al sector industrial, proveedores de soluciones innovadoras y demás partes interesadas, recopilando información sobre la viabilidad, capacidades, riesgos y madurez tecnológica de las propuestas antes de la futura licitación.