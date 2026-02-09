Ofrecido por:
Cuarta concentración de los médicos de urgencias hospitalarias de A Coruña reclamando mejoras
Los profesionales llevan un mes concentrándose cada lunes para solicitar una negociación que modifique sus condiciones laborales
Los médicos de urgencias hospitalarias de A Coruña se han concentrado este mediodía por cuarto lunes consecutivo para reclamar mejoras en sus condiciones a nivel laboral, una reclamación que mantienen desde hace años.
A las puertas de Urgencias, han vuelto a reclamar que se aborde con ellos una negociación que redunde en una mejora que consideran necesaria.
Las principales reclamaciones radican en la organización de los turnos de guardia, que a partir de los 55 años pueden dejar de hacerse nocturnas, el exceso de horas que tienen que asumir en muchas ocasiones y otras vinculadas a la actualización de sus prestaciones.
Los profesionales continuarán con las protestas y, si no hay avances, no descartan medidas de presión como huelgas para visibilizar sus protestas.