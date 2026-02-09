Cuarta concentración de los médicos de urgencias hospitalarias de A Coruña reclamando mejoras

Los médicos de urgencias hospitalarias de A Coruña se han concentrado este mediodía por cuarto lunes consecutivo para reclamar mejoras en sus condiciones a nivel laboral, una reclamación que mantienen desde hace años.

A las puertas de Urgencias, han vuelto a reclamar que se aborde con ellos una negociación que redunde en una mejora que consideran necesaria.

Las principales reclamaciones radican en la organización de los turnos de guardia, que a partir de los 55 años pueden dejar de hacerse nocturnas, el exceso de horas que tienen que asumir en muchas ocasiones y otras vinculadas a la actualización de sus prestaciones.

Los profesionales continuarán con las protestas y, si no hay avances, no descartan medidas de presión como huelgas para visibilizar sus protestas.