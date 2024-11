Día Mundial del Cáncer de Pulmón en A Coruña: "Te cambia la mentalidad, es vivir aquí y ahora"

"Te cambia la mentalidad, el punto de vista vital es totalmente distinto. Es vivir el aquí y el ahora, lo importante es lo importante y lo demás no vale. Muchas veces, cuando no tienes la salud un poco quebrada, le das más importancia a otras cosas materiales, que ahora pasan a un segundo plano total. Hay que disfrutar los momentos que tienes, porque nunca sabes lo que puede pasar. Yo de una revisión a otra me encontré con un cáncer".

Es el testimonio de María del Pilar, una vecina de Santiago de Compostela a la que le diagnosticaron cáncer de pulmón en julio de 2023. Por aquel entonces tenía 50 años, pero llevaba más de 10 sin fumar (principal factor de riesgo de esta enfermedad). No padecía ningún síntoma hasta que, de repente, se quedó sin voz en mayo. Al trabajar en un colegio y estar en fin de curso, lo achacó a eso. Sin embargo, 15 días más tarde, la afonía persistía y decidió ir al médico. Tras una serie de tratamientos fallidos y varias pruebas, una placa de tórax terminó revelando el diagnóstico definitivo.

Dos meses más tarde, en septiembre de 2023, empezó con el tratamiento de quimioterapia e inmunoterapia, con el que sigue a día de hoy. Su cáncer no es operable, pero "a mí me está yendo muy bien", reconoce, a lo que añade: "La idea es reducirlo lo máximo posible y que no se mueva mucho, mantenerlo a raya, estable".

"Tengo un grupo de amigos que me apoya muchísmo, aparte de mi familia. Es muy importante intentar disfrutar y vivir el día a día lo mejor posible" María del Pilar, paciente con cáncer de pulmón

La enfermedad le ha obligado a dejar su trabajo en el colegio. Lleva de baja prácticamente desde el diagnóstico porque le ha "afectado mucho a la voz y la semana del tratamiento estás más cansada, el cuerpo no te responde". En su día a día trata de hacer una vida normal, llevando y yendo a buscar a su hija al colegio y a las actividades extraescolares.

Además, gracias a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), disfruta de clases de expresión corporal de forma gratuita, que le ayudan a hacer ejercicios de fuerza. A pesar de que las semanas de tratamiento "queda todo un poco paralizado", María del Pilar intenta por las tardes "hacer mi vida normal, lo máximo posible. Todo lo que hay: comidas, excursiones... me apunto porque me cambió la vida, hay que disfrutar el momento que tienes".

En su proceso están siendo fundamentales sus seres queridos, la gente más cercana a ella: "Tengo un grupo de amigos que me apoya muchísmo, aparte de mi familia. Es muy importante intentar disfrutar y vivir el día a día lo mejor posible".

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

En la Asociación Española Contra el Cáncer, toda su atención a pacientes es totalmente gratuita: atención psicológica, social, logopedia, nutrición y fisioterapia. Están disponibles para cualquier persona que les necesite, en el número gratuito de atención 900100036, las 24 horas del día, los 365 días del año.

La enfermedad

Este domingo 17 de noviembre se celebra el Día Internacional del Cáncer de Pulmón, una enfermedad que en la provincia de A Coruña registró 923 nuevos casos durante el 2023, según datos del Observatorio de la Asociación Española Contra el Cáncer. A nivel estatal, ocupa el tercer puesto entre los distintos tipos de cáncer en cuanto a diagnósticos, tan solo por detrás del de colon y el de mama, con cerca de 33.000 nuevos casos anuales en España, donde es la principal causa de muerte por cáncer.

"Si consiguiéramos que la población dejara de fumar, seríamos capaces de reducir 30 casos de cáncer de pulmón por cada 100" Manuel Fernández, oncólogo del CHUAC

Suele tener mayor incidencia en hombres y el principal factor de riesgo es el tabaquismo (también se asocian vapeadores y cachimbas). De hecho, según afirma el oncólogo del CHUAC especializado en esta enfermedad, Manuel Fernández, el 80% de las personas diagnosticadas con cáncer de pulmón son o han sido fumadores. Además, "si consiguiéramos que la población dejara de fumar", dice Fernández, " seríamos capaces de reducir 30 casos de cáncer de pulmón por cada 100".

Al tabaquismo se unen otros factores de riesgo como pueden ser el alcohol, la contaminación, la obesidad o el sedentarismo. En personas no fumadoras, la primera causa de cáncer de pulmón es el gas radón, contra el que Galicia ha presentado recientemente una estrategia pionera con cinco medidas: Identificar los niveles del gas; vigilancia epidemiológica y de la salud; gestión del conocimiento sobre los efectos en la salud; diseño de un plan informativo sobre los riesgos para la salud; y gestión del riesgo de la exposición al radón.

Prevención y tratamiento

"Se están implementando campañas de diagnóstico precoz y de screening en pacientes de riesgo para, con unas determinadas pruebas, poder diagnosticar de forma precoz y así curarlos", explica Manuel Fernández, comparándolo con las mamografías. "Se está implementando de forma global, en España y en Galicia de forma progresiva. Para poder detectar y curar la enfermedad, lo que tenemos que hacer es prevenir que aparezca abandonando el tabaquismo, lo primero. Y segundo, intentando utilizar métodos de screening que ayuden a diagnosticarlo de forma preventiva".

"Intentamos hacer tratamientos cada vez más 'a la carta' a cada individuo, en base a las características de su propio tumor. Hay un esfuerzo grande para poder ser capaces de ofrecerle un tratamiento lo más dirigido posible al tipo de tumor que esa persona tiene", cuenta el oncólogo del CHUAC. "Esto está consiguiendo que tengamos largos supervivientes. En A Coruña somos pioneros, tenemos una unidad de ensayos clínicos con muchísimo trabajo en el campo del cáncer de pulmón para dar nuevas opciones de tratamiento. Toda inversión que se haga es esencial para conseguir que estos pacientes se acaben convirtiendo en largos supervivientes con una enfermedad crónica", añade.