Guía del Caudal Fest 2026 en Lugo: todo lo que debes saber sobre la última gran fiesta del verano

Algunos de los artistas que actuarán en el Caudal Fest 2026 @lalaloveyouoficial @sexyzebras @leiremo_oficial @siloe_music

Lugo se prepara para una nueva edición del Caudal Fest, que se celebrará el viernes 18 y el sábado 19 de septiembre. Lori Meyers, Xoel López, La La Love You, Siloé, Leire Martínez o Sexy Zebras son algunos de los artistas que pasarán por sus dos escenarios.

Además de la música, quienes tengan previsto acudir deben tener en cuenta varias cuestiones prácticas: dónde recoger la pulsera, cómo recargarla, qué autobuses llegan hasta el festival o dónde dejar el coche o la autocaravana. Estas son las principales claves para disfrutar del Caudal Fest 2026.

Horarios de los conciertos del viernes 18

El festival contará con dos escenarios: Estrella Galicia y Cutty Sark. El viernes la música comenzará a las 17:05 horas y se prolongará hasta la madrugada:

17:05 horas: No Quiero – Escenario Estrella Galicia

17:45 horas: Besmaya – Escenario Cutty Sark

18:35 horas: Anni B Sweet – Escenario Estrella Galicia

19:25 horas: Inazio – Escenario Cutty Sark

20:15 horas: Xoel López – Escenario Estrella Galicia

21:15 horas: Pignoise – Escenario Cutty Sark

22:15 horas: Lori Meyers – Escenario Estrella Galicia

23:30 horas: Barry B – Escenario Cutty Sark

00:30 horas: Sanguijuelas del Guadiana – Escenario Estrella Galicia

01:30 horas: Ortiga – Escenario Cutty Sark

Horarios de los conciertos del sábado 19

La segunda jornada arrancará algo más tarde, a las 18:05 horas, y tendrá a La La Love You como encargado de cerrar la programación:

18:05 horas: Tere! – Cutty Sark

18:45 horas: Leire Martínez – Estrella Galicia

19:45 horas: O Caimán do Río Tea – Cutty Sark

20:25 horas: Carlos Ares – Estrella Galicia

21:25 horas: Veintiuno – Cutty Sark

22:15 horas: Siloé – Estrella Galicia

23:30 horas: Sexy Zebras – Cutty Sark

00:30 horas: Ultraligera – Estrella Galicia

01:30 horas: La La Love You – Cutty Sark

¿Dónde recoger la pulsera?

Una de las principales novedades de este año permitirá llegar al festival con la pulsera ya colocada. El Concello de Lugo y la organización habilitarán un punto oficial de prepulseración en la planta baja de la Casa do Concello los días 16 y 17 de septiembre.

De esta manera, los asistentes podrán validar previamente su entrada y evitar este trámite al llegar al recinto. El objetivo es reducir las colas y agilizar el acceso durante las dos jornadas.

Quienes no utilicen este servicio podrán obtener su pulsera en la zona de validación del Caudal Fest, donde deberán presentar su entrada para cambiarla por la pulsera Cashless.

¿Cómo funciona la pulsera Cashless?

La pulsera será también el método de pago dentro del festival. Si se ha realizado una precarga online, el dinero se asociará automáticamente a la pulsera en el momento de validar la entrada.

La precarga online está disponible hasta la apertura de puertas del viernes 18 de septiembre. Las promociones por hacerlo con antelación, sin embargo, finalizaron el domingo 13 de septiembre. A partir de ahora se puede continuar precargando online con cantidades de 50, 100, 150 o 200 euros, pero sin bonificación adicional.

Una vez que comience el festival, las recargas deberán realizarse exclusivamente en los puntos físicos habilitados dentro del recinto. Se podrá pagar tanto en efectivo como con tarjeta y recargar tantas veces como sea necesario. El saldo disponible puede consultarse tanto en estos espacios como en cualquiera de los puntos de venta del festival.

¿Qué pasa con el dinero que sobre?

El saldo que no se haya gastado podrá recuperarse después del Caudal Fest. Las solicitudes de devolución estarán disponibles desde el martes 22 de septiembre a las 10:00 hasta el martes 6 de octubre a las 10:00 horas.

El trámite podrá realizarse escaneando el código QR de la propia pulsera e introduciendo el código de la entrada o de la pulsera.

Hay una excepción importante: el dinero promocional recibido como bonificación no se devuelve. Además, una vez finalizado el plazo establecido no se tramitarán nuevas solicitudes.

Autobuses gratuitos cada 15 minutos

Llegar al Caudal Fest en transporte público será más sencillo este año. El Concello de Lugo duplica el dispositivo de autobuses lanzadera gratuitos respecto a anteriores ediciones.

Habrá dos autobuses cada 15 minutos, tanto el viernes 18 como el sábado 19, y funcionarán de manera ininterrumpida desde las 16:30 hasta las 03:45 horas.

El recorrido será: Praza de Bretaña → Volta da Viña (Rúa Santiago) → Pazo de Feiras e Congresos

El Pazo de Feiras e Congresos será la última parada y permitirá acceder a las inmediaciones del recinto del festival.

La ampliación busca aumentar la capacidad del transporte, reducir los tiempos de espera y ofrecer una alternativa al vehículo privado durante las dos jornadas.

¿Dónde aparcar si vas en coche?

Para quienes opten por desplazarse en vehículo particular, la organización señala dos aparcamientos gratuitos recomendados: Aparcamiento Río Miño y aparcamiento de Ángel Carro.

Dada la cantidad de asistentes prevista durante el fin de semana, es recomendable acudir con margen suficiente para encontrar plaza y completar el trayecto hasta el recinto.

¿Y si vas en caravana o autocaravana?

Quienes viajen a Lugo en furgoneta camper o autocaravana también disponen de espacios específicos. Una de las posibilidades es el área de caravanas del Pabellón Municipal de Deportes. Además, muy cerca del recinto se encuentra el área pública de Ronda República Argentina, gratuita y sin necesidad de reserva previa.

Esta última dispone de agua potable y puntos de vaciado de aguas grises y negras. Se trata de una zona asfaltada e iluminada las 24 horas, con conexión directa con el centro de Lugo a través de las escaleras de la Alameda.

Al no admitir reserva previa, se recomienda llegar con antelación para tener más posibilidades de encontrar plaza.

Las entidades sociales tendrán por primera vez su propio espacio

El Caudal Fest 2026 incorpora además una novedad relacionada con su vertiente social. Por primera vez, varias entidades dispondrán de stands propios y gratuitos dentro del recinto para divulgar su trabajo entre los asistentes.

La iniciativa nace del acuerdo entre el festival y la Concejalía de Política Social, Mayores y Migración del Concello de Lugo. Participarán ALUCEM, ALCER Lugo y AUXILIA Lugo, que podrán contar con un espacio de visibilización sin coste para las asociaciones.

Será la primera ocasión en la que estas entidades tengan presencia propia dentro del recinto, lo que les permitirá acercar su actividad a los miles de personas que pasarán por el Caudal Fest los días 18 y 19 de septiembre.