¿Te acuerdas de cuando estas canciones eran la banda sonora de tu vida? PICA POP llega a A Coruña

El tardeo de Pica Pop llega a A Coruña el 19 de septimebre Cedida

El 19 de septiembre, el puerto coruñés acogerá una tarde dedicada a los grandes éxitos de los 90 y los 2000 que marcaron a toda una generación, dentro del ciclo SON&MAR

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Hay canciones que no necesitan presentación. Suenan los primeros segundos y, casi automáticamente, uno recuerda un verano, un CD grabado para el coche, una tarde con amigos o aquellas canciones que se cantaban a pleno pulmón aunque nadie supiera demasiado bien la letra.

PICA POP quiere recuperar precisamente esa sensación y convertirla en una gran fiesta en A Coruña.

El próximo sábado 19 de septiembre, el Porto da Coruña se transformará en una particular máquina del tiempo musical con la llegada de PICA POP, el tardeo que recupera los grandes éxitos de los años 90 y los 2000 con una propuesta marcada por las muchas ganas de bailar.

La cita comenzará a las 18:00 horas y forma parte de la programación de SON&MAR, el ciclo de conciertos que llevará durante septiembre y octubre diferentes estilos musicales al puerto coruñés.

Una fiesta para volver a los 2000

PICA POP nace alrededor de una idea sencilla: ¿qué pasaría si pudiéramos volver por una tarde a la música con la que crecimos?

La respuesta es una fiesta en la que caben los hits del pop de los 2000, las boybands, el eurodance, el punk-pop, las baladas, los éxitos del verano, el pop en español y el reguetón old school. Una selección pensada para que prácticamente cada canción active algún recuerdo.

Cartel promocional tarde Pica Pop Cedida

De los CD y los MP3 al Messenger y Fotolog, PICA POP propone recuperar la banda sonora de una generación y llevarla a una fiesta en la que está permitido cantar mal, bailar sin complejos y dejarse llevar por la nostalgia.

Y el escenario tampoco será uno cualquiera. El puerto de A Coruña y el Atlántico serán el telón de fondo de esta particular vuelta al pasado, dentro de un SON&MAR que convierte diferentes espacios portuarios de Galicia en escenarios musicales durante los meses de septiembre y octubre.

Si algo diferencia a PICA POP es que la experiencia no se queda únicamente en la música. La propuesta juega también con una estética con mucho color y con piruletas pica pica para el público, porque aquí la nostalgia también tiene sabor.

La filosofía es la de un auténtico tardeo: empezar a las seis de la tarde, disfrutar de todos los temazos y convertir la tarde en una fiesta sin necesidad de esperar a la madrugada. Una fórmula que busca reunir tanto a quienes vivieron aquella época en primera persona como a quienes simplemente disfrutan de recuperar sus grandes canciones.

Una de las citas de SON&MAR en A Coruña

PICA POP será una de las propuestas con entrada de SON&MAR A Coruña, un ciclo que llevará a la ciudad una programación de diferentes estilos musicales y que tendrá como escenario el entorno portuario.

La programación coruñesa arrancará el 18 de septiembre y se extenderá hasta el 11 de octubre, con propuestas que van desde la electrónica y la música urbana hasta la música de raíz gallega y los grandes éxitos dance. PICA POP ocupará el 19 de septiembre, justo después de la apertura del ciclo con Gabry Ponte.

Así, el tardeo se presenta como una oportunidad para disfrutar de una tarde diferente junto al mar y, para muchos, de volver durante unas horas a una época en la que la música se escuchaba en CD, se compartían canciones por Messenger y preparar un recopilatorio para el coche era casi un ritual.

Una cita para cantar de principio a fin

PICA POP no busca reinventar aquellas canciones, sino recuperarlas tal y como permanecen en la memoria colectiva: con estribillos que todo el mundo conoce, bailes imposibles y canciones que siguen funcionando décadas después.

Las entradas para PICA POP están disponibles y el evento es exclusivo para mayores de 18 años.

La cita forma parte de SON&MAR y cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, Concertos do Xacobeo, el Concello de A Coruña y Turismo de A Coruña, cuya colaboración resulta fundamental para hacer posible este ciclo musical y llevar a la ciudad una programación que reúne diferentes generaciones y estilos.