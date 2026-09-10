Primeros abonos agotados para el Resurrection Fest 2027 antes de conocer su cartel

Los primeros abonos para la zona Pandemonium del Resurrection Fest Estrella Galicia 2027 ya se han agotado. La venta comenzó este jueves 10 de septiembre a las 12:00 horas, dentro de una primera promoción de entradas con descuento para la próxima edición del festival.

Por el momento todavía es posible adquirir abonos generales rebajados por 195 euros, según figura en la página oficial del evento.

La organización ha sacado a la venta un total de 10.000 primeros abonos con precios especiales, una promoción que llega cuando todavía no se ha anunciado ninguno de los artistas que formarán parte del cartel de 2027.

La próxima edición del Resurrection Fest se celebrará del 30 de junio al 3 de julio de 2027 en Viveiro (Lugo), que volverá a convertirse durante cuatro jornadas en uno de los principales puntos de encuentro para los aficionados al metal, rock y otros géneros vinculados a la música alternativa.

La organización alerta sobre la reventa

Las entradas se comercializan exclusivamente a través de la página oficial del festival. Desde Resurrection Fest han aprovechado el inicio de las ventas para advertir de los riesgos de recurrir a plataformas de terceros.

"Cada año se quedan decenas de personas en la puerta del festival sin entrada, no podemos garantizar que lo que compréis en páginas de terceros sean abonos reales o incluso copias de otras entradas de otra gente", señala la organización.

El festival irá dando a conocer próximamente los primeros nombres de un cartel que, pese a permanecer todavía completamente en secreto, ya ha conseguido agotar los primeros abonos de una de sus modalidades.