El folclore de A Coruña triunfa en Brasil: Xacarandaina, subcampeona del mundo

Xacarandaina regresa de su primera gira transatlántica con nuevos reconocimientos para su trayectoria. La formación de A Coruña se ha proclamado subcampeona del mundo en el Campeonato Mundial FIDAF Brasil 2026, celebrado dentro de la 22ª edición del Festival Internacional de Folclore de Nova Prata, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul.

El grupo coruñés consiguió el segundo premio de la competición internacional después de disputar una final muy ajustada con la formación búlgara Sofía 6, que finalmente se hizo con el primer puesto.

Según trasladó la organización, el propio jurado reconoció la dificultad para decidir entre ambas propuestas y calificó la deliberación como una de las más ajustadas de los 22 años de historia del certamen.

A este segundo puesto se sumaron otros dos reconocimientos para Xacarandaina: el primer premio de baile en pareja internacional y el primer premio de vestuario.

Ocho minutos para mostrar el folclore gallego

La participación en Brasil ha supuesto uno de los principales retos internacionales afrontados hasta ahora por la formación dirigida por Quique Peón. Una expedición integrada por 29 personas cruzó el Atlántico para representar el patrimonio cultural tradicional de Galicia.

Durante el campeonato, Xacarandaina tuvo que condensar sus propuestas en actuaciones de apenas ocho minutos, en las que combinó baile, música e indumentaria procedentes de diferentes puntos de la comunidad.

El jurado internacional tuvo en cuenta cuestiones como la técnica, la interpretación artística, la música, el vestuario, la identidad de las propuestas coreográficas y la impresión general de cada actuación.

Xacarandaina llevó a la competición un repertorio basado en el trabajo de investigación y recuperación etnográfica que desarrolla desde hace décadas y con el que ha documentado numerosas manifestaciones de la cultura tradicional gallega.

Primera gira al otro lado del Atlántico

El resultado tiene además un significado especial para la formación coruñesa al haberse conseguido durante la primera gira transatlántica de sus 48 años de historia.

La participación en el campeonato surgió después de que la organización conociese el trabajo de Xacarandaina hace tres años durante el Festival Internacional de Zamora. A raíz de aquella actuación, el grupo fue seleccionado e invitado a participar en el encuentro brasileño.

La expedición salió de A Coruña el pasado 27 de agosto para participar en los festivales internacionales de Imigrante y Nova Prata, además del Campeonato Mundial FIDAF Brasil 2026.

Durante su estancia en el país, los integrantes han mostrado piezas de diferentes lugares de Galicia, con jotas, muiñeiras, maneos, mazurcas y danzas ceremoniales, acompañadas de diferentes ejemplos de indumentaria tradicional.

La programación de la gira incluye también encuentros con escolares, actividades socioeducativas, recepciones e iniciativas de intercambio cultural. El regreso de la expedición a Galicia está previsto para el 11 de septiembre.

Tres reconocimientos internacionales

El subcampeonato conseguido en Brasil se incorpora al palmarés internacional de Xacarandaina, que ya había sido reconocida en el festival Dances et Traditions Populaires de Châteauneuf-du-Faou, en Francia, y en el Festival Zemplén, en Hungría.

El Festival Internacional de Folclore de Nova Prata nació en 1998 y por sus diferentes ediciones han pasado más de 4.000 artistas nacionales e internacionales. Además, entre 2019 y 2022 fue reconocido durante cuatro años consecutivos como mejor festival del mundo de la FIDAF.

Casi medio siglo recuperando la tradición gallega

Fundada en A Coruña en 1978, Xacarandaina está próxima a cumplir medio siglo dedicada a la investigación, conservación y divulgación de la música y el baile tradicional gallego.

A lo largo de su trayectoria, sus integrantes han recorrido numerosos lugares de Galicia para documentar bailes, danzas, canciones, instrumentos, vestimenta y costumbres. Este trabajo ha permitido a la formación recuperar más de 500 bailes tradicionales.

El grupo ha participado además en más de 150 festivales nacionales e internacionales y ha llevado el folclore gallego a diferentes países europeos. Brasil se convierte ahora en un nuevo capítulo de esa trayectoria, con un subcampeonato mundial conseguido en su primera experiencia al otro lado del Atlántico.

La gira cuenta con el apoyo del Concello de A Coruña, a través del Consorcio de Turismo; la Deputación da Coruña, a través del área de Cultura; y la Xunta de Galicia, mediante la Consellería de Cultura.