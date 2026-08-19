Lo que este festival de A Coruña no te cuenta: las nuevas voces que podrás descubrir del 20 al 22 de agosto

Imagen de BEATOUT en 2025 y programación de los artistas que protagonizarán esta edición. Cedida

Más allá de Juicy Bae, Metrika o pablopablo, la programación reúne nuevas voces, sonidos difíciles de encasillar y proyectos que pueden convertirse en algunos de los grandes descubrimientos de esta edición en A Coruña

Abrimos Spotify y ya tenemos las listas hechas y personalizadas con IA, abrimos Instagram y TikTok y solo nos aparecen los audios virales de máximo 15 segundos que destripan la canción.

El algoritmo parece saberlo todo sobre nosotros. Sabe qué canción vamos a saltar, qué artista probablemente escucharemos entero y hasta qué nuevo nombre tiene posibilidades de convertirse en nuestra próxima obsesión.

Pero hay un problema: si solo escuchamos lo que el algoritmo nos pone delante, también podemos estar perdiéndonos buena parte de lo que está ocurriendo fuera de nuestra burbuja. Y ahí es donde entra BEATOUT week.

El concierto de Ralphie Choo en el Beatout 2025, uno de los shows más esperados y destacados de la pasada edición. Cedida

Del 20 al 22 de agosto, A Coruña reunirá durante tres jornadas a artistas y proyectos con propuestas muy diferentes, en una programación que va mucho más allá de juntar nombres en un cartel.

Porque detrás de cada nombre hay sonidos, escenas y nuevas formas de entender la música que quizá todavía no han conseguido colarse en nuestro feed.

Y precisamente ahí está una de las partes más interesantes de esta edición.

Una programación que no entiende de etiquetas

El rap ya no vive únicamente en el rap. El pop se mezcla con la electrónica, la electrónica bebe de los sonidos urbanos y los artistas más jóvenes construyen proyectos cada vez más difíciles de meter en una sola casilla. BEATOUT week es, en buena medida, un reflejo de esa transformación.

La programación arranca el jueves 20 con Xian Pais, REALITY, STEREO MADNESS, Metrika y Xmaseda, cinco propuestas que irán tomando el escenario desde las 19:30 hasta pasada la medianoche.

El viernes será el turno de Guzmen, Blanco Palamera, pablopablo, Juicy Bae y Cuatro Club, mientras que el sábado la música continuará con LG1DO, El Bugg, Yapi, Akriila y Fukai Club, encargado de cerrar la programación con una sesión de DJs.

Son nombres y proyectos diferentes, pero comparten algo: la dificultad de reducir la nueva escena a una única etiqueta.

A Coruña como punto de encuentro

Otra de las cosas que quizá no cuenta a primera vista un cartel es todo lo que hay detrás de la procedencia de sus artistas.

La música ya no entiende demasiado de fronteras y BEATOUT week tampoco. En A Coruña confluirán propuestas de diferentes lugares y escenas, haciendo que durante tres días la ciudad se convierta en un punto de encuentro para sonidos que normalmente conviven en espacios diferentes.

Y eso permite algo que una playlist difícilmente puede conseguir: escuchar en una misma noche artistas que probablemente nunca habrías relacionado entre sí.

Los nombres que todavía no aparecen en tu algoritmo

Aquí está probablemente uno de los grandes atractivos del cartel. Hay artistas que ya cuentan con una comunidad consolidada y otros que todavía están construyendo su camino.

Y precisamente estos últimos son, muchas veces, los que merece la pena descubrir antes de que todo el mundo empiece a hablar de ellos.

De hecho, una de las mejores formas de disfrutar de una programación así puede ser precisamente dejar un hueco para lo inesperado: entrar a un concierto porque el nombre ha llamado la atención, quedarse por curiosidad y salir con un artista nuevo añadido a la playlist.

Tres días, tres formas diferentes de vivir BEATOUT week

Porque si algo tiene un cartel de estas características es que, junto a los nombres que ya cuentan con una comunidad consolidada, aparecen artistas que todavía están en ese punto en el que descubrirlos antes que el resto forma parte del atractivo.

LG1DO es una de las apuestas para descubrir en directo. El sábado abrirá la programación, antes de que pasen por el escenario El Bugg, Yapi y Akriila. Su presencia representa precisamente esa parte del cartel que invita a mirar más allá de los nombres inmediatamente reconocibles.

"LG1DO es un retrato personificado de una parte de la generación a la que doy voz. Lo que narra LG1DO y lo que vive Saúl son cosas que podría vivir cualquiera y si no, está expresado para que cualquier persona pueda conectar" LG1DO, cantante

En una programación pensada para mezclar generaciones y propuestas, artistas como LG1DO permiten acercarse a una escena que está construyendo su propia identidad y que encuentra en el directo una de sus mejores formas de presentación.

El artista gallego LG1DO actuará en BEATOUT week 2026 en un año clave, marcado por sus primeros grandes pasos y debuts sobre los escenarios. Cedida

O la propuesta de Blanco Palamera, cuando las etiquetas se quedan pequeñas. Su concierto del viernes, uno de los nombres que puede sorprender a quienes todavía no hayan entrado en su universo. Compartirán jornada con Guzmen, Pablopablo, Juicy Bae y Cuatro Club, en una de las noches con mayor variedad de la programación.

"Siento que en Galicia somos gente muy sentida, de la mano de la tragedia y el dolor pero que siempre sabe tratarlo con humor, un combo que me parece mágico" Blanco Palamera

Su presencia encaja especialmente bien en una semana que apuesta por ampliar la idea de qué entendemos hoy por música urbana y por reunir propuestas que se mueven con libertad entre diferentes sonidos.

BEATOUT week también consiste en salir de la pantalla

Pasamos horas buscando música en TikTok, Spotify, Instagram o YouTube y dejamos que los algoritmos decidan cuál será nuestro próximo descubrimiento.

Pero la música sigue teniendo algo que ninguna recomendación automática puede reproducir del todo: la experiencia de estar delante de un escenario sin saber exactamente qué te vas a encontrar.

Eso es, en parte, lo que propone BEATOUT week. No solo acudir a los nombres que ya conocemos, sino dar una oportunidad a aquellos que todavía no forman parte de nuestra burbuja musical.

Porque el algoritmo es muy bueno recomendándonos lo que probablemente nos gusta. Pero para descubrir algo realmente nuevo, a veces solo hace falta hacer algo mucho más sencillo: mirar un cartel, elegir un nombre que no conocemos y acercarnos al escenario.