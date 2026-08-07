Melendi se convertirá en noviembre en el artista que más espectadores han visto en el Coliseum de A Coruña

La agenda musical coruñesa sigue sumando citas con la confirmación del tercer concierto de Melendi el próximo mes de noviembre. El día 12, y el 13 y el 14, el cantante se subirá una vez más al escenario del Coliseum, por el que ya ha pasado en una decena de ocasiones.

Pop Rock Tour llegará a la ciudad herculina en la que será su única parada dentro de Galicia.

Para la fecha del 14 de noviembre, sábado, las entradas ya están agotadas. Para el día anterior, el viernes, el cartel de completo está cerca de colgarse y para el día 12 las entradas salieron a la venta este mismo viernes por un precio a partir de 44 euros.

Con estos tres conciertos, Melendi llegará a las 13 actuaciones en el Coliseum, una parada que ha incluido en nueve de sus giras en más de 20 años de carrera.

Más público que Sanz o Sabina

Por ahora, aquí le han visto ya 81.416 espectadores, entrando así en el top tres de artistas con más público en este recinto, solo por detrás de Alejandro Sanz (96.719 espectadores en 12 conciertos) y de Joaquín Sabina (100.611 espectadores en 14 conciertos). Estos dos artistas —en el caso de Sabina junto a Serrat y en otra ocasión con Los Rodríguez— suman conjuntamente 26 conciertos en los últimos años en el recinto coruñés.

Si las previsiones se cumplen, el cantante de Tu jardín con enanitos y Caminando por la vida superará los 105.000 espectadores.

En los conciertos previstos para el próximo mes de noviembre el cantante interpretará algunos de los temas de su último trabajo que da nombre a la gira, Pop Rock, como Veneno y arena o Llegar a viejos.

Con toda probabilidad, también incluirá algunas de las canciones más representativas de su carrera, que comenzó en el 2005 cuando lanzó Que el cielo espere sentao con títulos como Con sólo una sonrisa. Los temas incluidos en Lágrimas desordenadas, Un alumno más, Ahora o 20 años sin noticias sonaron también en la ciudad herculina en los últimos años.

Ahora, con este triplete, Melendi se convierte también en el único artista en dar tres conciertos consecutivos no una —como ya sucedió en 2023— sino dos veces en el Coliseum.