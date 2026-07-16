Sonidos Mans Salas lanza una nueva edición en Galicia: los ganadores actuarán en el Festival de la Luz

La Fundación Paideia Galiza, con la colaboración de la Diputación de A Coruña, ha puesto en marcha una nueva edición de Sonidos Mans Salas, un concurso dirigido a solistas y bandas gallegas emergentes, de cualquier estilo musical. Los tres proyectos finalistas podrán grabar un tema y un videoclip en los Estudios Mans de A Coruña. Además, la banda o solista ganadora protagonizará una actuación en directo en una sala de conciertos de la provincia de A Coruña. La inscripción permanecerá abierta hasta el 24 de julio a través de la web.

Las bandas y solistas interesadas deberán presentar una canción original mediante el formulario habilitado en la plataforma. Un jurado integrado por Sabela Maneiro, integrante de Tanxugueiras; Lucía Aldao, poeta, música y líder de la banda PAVA; y el cantante y compositor Enrique Ramil evaluará todas las candidaturas recibidas y seleccionará los tres proyectos finalistas. Estos actuarán en directo el próximo 30 de agosto en el marco del Festival de la Luz, en Boimorto, en una audición final de la que saldrá el proyecto ganador.

Apoyo a artistas emergentes

Con esta nueva edición del concurso Sonidos Mans Salas, que alcanza ya su séptima convocatoria, se da continuidad al trabajo de la Fundación Paideia Galiza en favor del desarrollo de nuevos proyectos musicales gallegos. Este concurso se suma al resto de iniciativas que la organización desarrolla para fomentar la actividad artística en el sector de la música y, más recientemente, también en el de la danza, poniendo al servicio de las y los artistas emprendedores las herramientas necesarias para dar visibilidad y profesionalizar sus proyectos.

Entre las diferentes actividades que se desarrollan a través de Estudios Mans destacan los programas de aceleración, la formación en competencias profesionales, así como la promoción y la grabación de artistas.