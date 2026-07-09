Así vivió A Coruña el que terminó siendo el último concierto de Bonnie Tyler en las fiestas de María Pita

Bonnie Tyler trae el rock de los 80 a las noches de María Pita en A Coruña Quincemil

Nadie sabía que aquella noche del 2 de agosto de 2025 en la Plaza de María Pita estaría presenciando uno de los últimos conciertos de Bonnie Tyler. Miles de personas coreaban los himnos de la cantante que demostraba, a sus 73 años, que seguía conservando esa voz rasgada que la convirtió en una de las grandes estrellas del pop y el rock de los años 80.

La cantante galesa falleció este jueves 9 de julio a los 75 años, según informó la BBC. La artista, autora de éxitos universales como Total Eclipse of the Heart o Holding Out for a Hero, murió en un hospital de Portugal, donde permanecía ingresada tras ser intervenida de urgencia.

El pasado mes de mayo había sido inducida a un coma después de una cirugía intestinal y, aunque semanas después su representante confirmó que había salido de ese estado, seguía ingresada en estado muy grave.

Su muerte convierte aquella noche de verano en María Pita en un recuerdo todavía más especial para los miles de coruñeses y visitantes que abarrotaron la plaza aquella noche de verano. Familias enteras, parejas, grupos de amigos y seguidores que crecieron con sus canciones se dejaron ahí la voz.

Con la plaza a rebosar, Bonnie Tyler repasó algunos de los temas más emblemáticos de una trayectoria que comenzó a finales de los años 70. Sonaron Lost in France, It's a Heartache, Holding Out for a Hero y, por supuesto, Total Eclipse of the Heart, el momento más esperado de la noche.

Historia de los 80

Nacida en Skewen, en el sur de Gales, Tyler inició su carrera con el álbum The World Starts Tonight en 1977. Poco después llegarían canciones como Lost in France y el éxito internacional de It's a Heartache, que la catapultó al número uno de las listas estadounidenses. Sin embargo, fue en los años 80 cuando alcanzó la categoría de icono gracias a una voz inconfundible y a temas que siguen sonando más de cuatro décadas después.

Su paso por las fiestas de María Pita confirmó que su nombre seguía ocupando un lugar entre las grandes leyendas de la música de los años 80. Lo que nadie podía imaginar es que aquel concierto acabaría formando parte de la historia.