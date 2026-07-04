Soraya: "Si algún día no pudiera vivir en Extremadura, siempre me imagino en Galicia"

Soraya será la encargada de poner el broche final al Atlantic Pride 2026 con un concierto el próximo 12 de julio en A Coruña. La artista extremeña, que celebra 21 años de trayectoria desde su paso por Operación Triunfo, asegura afrontar esta nueva etapa con la misma ilusión que al principio, aunque con una mayor capacidad de reinventarse.

En esta entrevista con Quincemil habla del significado de cerrar uno de los festivales LGTBI+ más importantes de Galicia, de la evolución de su carrera, de su último disco, Ilúmina, de la importancia de cuidar la salud mental y del cariño especial que siente por el público gallego.

Este 2026 celebras veintiún años de carrera. Si la Soraya que acaba de salir de Operación Triunfo pudiera verte hoy, ¿qué crees que sería lo que más le sorprendería?

Creo que la capacidad de reinvención, porque la Soraya de aquel momento y la de ahora comparten muchos valores que nunca se pierden. En mi casa siempre me enseñaron que las cosas se consiguen trabajando duro, así que yo la capacidad de trabajo la tengo desde pequeña. Sin embargo, esa capacidad de reinvención constante, de adaptación y de enfrentarse a las diferentes etapas de la vida como artista, quizá le sorprendería.

Cierras el Atlantic Pride 2026. ¿Qué significa para ti poner el broche final a un festival como este y qué tipo de concierto quieres ofrecer al público de A Coruña?

Después de 21 años puedo decir que cuando te dan la oportunidad de cerrar un festival es porque confían mucho en el sonido de tu música y en lo que vas a dar encima del escenario. Creo que, como tuve la suerte de estar en el festival hace años y ya vieron que lo mío es la música de baile, de fiesta y de darlo todo, pensaron en otorgarme el honor de cerrar esta edición y confiarme el broche final.

El colectivo es el público con el gusto más elitista y refinado Soraya

El público LGTBI+ ha estado muy presente en tu trayectoria desde el principio. ¿Sientes que ese vínculo ha influido en tu forma de entender la música y los escenarios?

Sí, por supuesto, y también en la exigencia a la hora de proyectar mi música, álbumes, looks y puestas en escena. Siempre he dicho que el colectivo es el público con el gusto más elitista y refinado. Cuando preparo mis álbumes o mis looks, soy consciente del público al que me estoy enfrentando. Y el público del colectivo no es cualquier cosa; le gusta todo lo que es rompedor y contemporáneo; le gusta la calidad por encima de todo y una voz siempre afinada y a la altura. En resumen, son mi público, y los tengo muy en cuenta cada día.

En una industria donde las tendencias cambian a gran velocidad, ¿cómo consigues mantener tu identidad sin dejar de evolucionar?

Uno tiene que saber que dentro del mercado hay capacidad para todo tipo de artistas y hay un público para todos. Yo nunca le he tenido miedo a las tendencias ni a a los cambios generacionales. Sé que vienen muchas chicas jóvenes pisando fuerte, pero también confío en mi trayectoria y en mi proyecto por encima de todo. Soy consciente de que, pese a que el ritmo del mercado es voraz, tengo que cuidar mi proyecto y mantenerme, dentro de lo que cabe, lo más original posible y siendo fiel a mí misma. Mi señal de identidad siempre ha sido la música de baile y electrónica, pelo corto platino, puestas en escena que combinan baile y voz potente, y yo sigo manteniéndome ahí pese a que me adapto con pequeños giros. Pero el trasfondo de mi proyecto tiene que ser el de siempre, porque si no nos despreciaríamos en este mercado con tantas ofertas.

Lanzaste recientemente Ilúmina. ¿Qué querías contar con este álbum que quizá no habías contado en los anteriores?

Ilúmina para mí es como un rezo. Cada canción es una parte de un proceso de curación en mi vida personal, una guía espiritual. Yo llevo años compartiendo música en la que hablo de ángeles de la guarda y de Dios. Mi anterior álbum se llama Luces y sombras, y ahí me enfrentaba a mí misma ante el espejo y hablaba también de mi espiritualidad. En Ilúmina quizá lo hago de una forma más evidente, porque soy cristiana y esto no es una moda. Para mí este álbum ha sido un calvario, pero a la vez una sanación.

Los problemas mentales son tan importantes como cualquier otro problema de salud Soraya

Has hablado recientemente de la importancia de cuidar también la salud mental y de pedir ayuda cuando hace falta. ¿Crees que todavía cuesta demasiado normalizar esa conversación en el mundo del espectáculo?

Afortunadamente, poco a poco somos más conscientes de que los problemas mentales son tan importantes como cualquier otro problema de salud. Hay gente que está muerta en vida por problemas mentales, y puedo afirmarlo en primera persona porque en mi familia tengo a alguien con problemas mentales muy importantes y lo vivo cada día. Con lo exigente, difícil y violento que está todo ahora mismo en el mundo, una persona que no esté emocionalmente equilibrada pasa por un calvario. Creo que es muy importante que cuando no nos sintamos bien lo hablemos y no tengamos miedo de compartirlo con nuestros familiares o amigos, y que tomemos la decisión de finalmente ir a terapia. A mí misma me ha pasado; en algunos momentos me han faltado herramientas para enfrentarme a ciertos comportamientos de la sociedad y del mercado, e ir a terapia me ha ayudado mucho.

Cuando termine el concierto del 12 de julio y bajes del escenario en A Coruña, ¿con qué sensación te gustaría que se quedara el público que haya ido a celebrar el Atlantic Pride contigo?

Sobre todo que acaben muy cansados de haber bailado y cantado mucho. El espectáculo que llevaremos se apoyará fundamentalmente en la música de baile, en mis grandes éxitos y por supuesto en los guiños que siempre hago a la música remember, porque forman parte también de mi discografía. Todo eso lo vamos a recoger sabiendo a quiénes tenemos delante, sabiendo que el público gallego me recibe como una más. Y es algo mutuo, porque si por lo que fuera no pudiera terminar viviendo en mi querida Extremadura, siempre me imagino en Galicia. Siento que estar en Galicia es también, de una manera u otra, como estar en casa.