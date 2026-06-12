O Son do Camiño agota las entradas del viernes y se acerca a un nuevo lleno total en Santiago

La cuenta atrás para una nueva edición de O Son do Camiño 2026 continúa dejando cifras récord. La organización ha anunciado que ya no quedan entradas de día para la jornada del viernes, un nuevo hito que refuerza el enorme tirón de una cita que volverá a reunir a miles de personas en el Monte do Gozo.

El festival había colgado el cartel de completo para sus abonos generales varios meses atrás y ahora suma un nuevo lleno parcial con la venta de todas las localidades disponibles para una de las jornadas más demandadas del programa.

La organización destaca que únicamente permanecen a la venta las últimas entradas para los días jueves y sábado, por lo que prevé que el aforo vuelva a completarse antes de la celebración del evento.

Desde su nacimiento en 2018, O Son do Camiño se ha convertido en uno de los acontecimientos musicales más multitudinarios de España. Cada edición atrae a asistentes procedentes de numerosos puntos del país y también del extranjero, consolidando a Santiago de Compostela como uno de los grandes destinos festivaleros del verano.

La elevada demanda también se está trasladando a los espacios habilitados para el alojamiento de los asistentes. Según los organizadores, quedan muy pocas plazas tanto en las zonas de descanso convencionales como en las opciones de glamping, por lo que recomiendan formalizar las reservas cuanto antes para garantizar la estancia durante los días del festival.

Con el objetivo de facilitar la entrada al recinto, la organización volverá a poner en marcha el sistema de recogida anticipada de pulseras. Este servicio estará disponible en varios centros comerciales de Galicia y permitirá a los asistentes llegar al festival con la acreditación ya preparada, reduciendo tiempos de espera en los accesos.

Además, el dispositivo de movilidad volverá a incluir aparcamientos habilitados, lanzaderas especiales y distintas alternativas de transporte público para conectar con el Monte do Gozo. La organización aconseja planificar los desplazamientos con antelación para evitar incidencias durante las jornadas de mayor afluencia.

Impulsado por la Xunta de Galicia a través de Concertos do Xacobeo, el festival mantiene su apuesta por atraer grandes artistas internacionales y proyectar la imagen de Galicia en el circuito musical global. La cita está organizada por Esmerarte Industrias Creativas y Bring The Noise, responsables de un evento que año tras año sigue ampliando su repercusión dentro y fuera de España.