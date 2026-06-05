Son Electro Repsol, lo mejor de la música electrónica sobre el escenario de O Son Do Camiño 2026

El festival se celebrará del 18 al 20 de junio con una amplia programación musical entre la que se encuentran los DJ del momento. Las últimas entradas diarias están a la venta

O Son Do Camiño calienta motores para una nueva edición del 18 al 20 de junio con las últimas entradas diarias a la venta. El festival regresa a O Monte do Gozo con un amplio cartel con el que los asistentes vibrarán de principio a fin. Katy Perry, Linkin Park, DJ Snake y Afrojack son cuatro de los cabeza de cartel de un evento que reunirá, un año más, a miles de personas en Santiago de Compostela.

Pero más allá de los artistas de diferentes estilos que se subirán al Escenario Xacobeo y al Escenario Estrella Galicia, O Son Do Camiño contará un año más con el Escenario Son Electro Repsol: la electrónica ha dejado de ser un complemento de este multitudinario evento para convertirse en un festival dentro del festival.

El primer día de electrónica

El Escenario Son Electro Repsol ofrecerá al público una gran fiesta hasta la madrugada. Los DJ comenzarán a hacer sonar la música con fuerza y garra por la tarde y no será hasta pasadas las 04:00 horas cuando deje de sonar, por lo que esta zona es en la que más tarde termina la fiesta de todo el festival.

Una de las artistas que harán vibrar al público es DJ Gigola, que es capaz de ver creación donde otros ven tensión y contradicción. La bailarina hace fluir los géneros en sus sets, en los que llega a mezclar a Madonna con un viejo disco de Bonzai y de vuelta a Surgeon en tan solo cinco minutos. Todo ello hilado a través del ritmo, que hará que todos se muevan en O Son Do Camiño.

La artista experimenta la música principalmente a través de la estructura rítmica que surge de los patrones de percusión, más que de las capas de armonías melódicas. Esta profunda comprensión del ritmo y el groove, combinada con su conocimiento multifacético de la música y su curiosa audacia para experimentar con cosas nuevas, convierte a DJ Gigola en una de las DJs más emocionantes para disfrutar en una pista de baile.

Aida Blanco lleva produciendo desde 2010. La artista fusiona atmósferas melódicas con la potencia del techno y el hard techno. Tras tocar en salas de primera línea y en importantes festivales de todo el mundo, la DJ aterriza en Santiago de Compostela. Es cofundadora de Not Play Records junto a David Mallada.

Escenario Son Electro Repsol de O Son do Camiño.

Supergloss conquistó muy rápido la escena de la música electrónica moderna con su sonido sincero y melódico. Inspirada en el acid y el trance de los 90 y los 2000, la DJ se ha convertido en una figura importante de la escena electrónica europea que ahora aterriza en O Monte Do Gozo para reivindicar que "la auténtica fiesta rave sigue viva".

Julian McCarthy, alias MCR-T, es un artista que transita la tensión entre sonidos de club de alta energía y expresión con conciencia social. Nacido y criado en Berlín-Zehlendorf, con raíces jamaicanas-estadounidenses, Julian creció entre mundos contrastantes, absorbiendo las múltiples identidades del underground de la ciudad.

Este artista saltó a la fama bajo el nombre de MCNZI por sus rimas incisivas y urgencia política, mientras que MCR-T surgió como su alter ego para la pista de baile, en la que canaliza una cruda fusión de Miami bass, booty house, ghettotech y hard techno, impregnada de la voz de alguien que se niega a ser ignorado.

DJ Gigola y MCR-T actuarán el jueves, al igual que Bárbara Lago. Residente en A Coruña desde hace más de 10 años, comenzó a actuar como DJ cuando tenía 23 años y en 2016 se consolidó como residente en la Sala Pelícano tras tocar varias veces en las fiestas Wake Up Electronic Parties. Esto le proporciona una gran visibilidad, llegando a grandes salas y festivales como el de Santiago de Compostela.

Héctor Oaks, un multifacético DJ que destaca por sus sets exclusivamente en vinilo y su irreverente espontaneidad, se encargará de cerrar la jornada del jueves. Sus hipnóticos temas de ghetto-tech, acid, technopunk y sonidos post-industriales conquistan allá donde suenan y recientemente trasladó su estudio a Madrid, donde está creando un centro de innovación techno.

El ritmo no para el viernes

Jimi Jules, afincado en Zúrich, es un DJ y multiinstrumentalista que ha dedicado su carrera a revolucionar la escena de la música electrónica durante casi una década. Conocido por su enfoque colaborativo y multidisciplinar, así como por cantar sus propias canciones, Jimi es capaz de hacer que todo el mundo baile.

El viernes se subirán también al Escenario Son Electro Repsol Viviana Casanova. Tras crear su propio sello en 2020, un año después abrió las puertas a otros artistas y actualmente cuenta con un lanzamiento mensual de productores de todo el mundo, mezclando sonidos entre el techno y el house. Compartirá cartel con Caste, uno de los nombres más destacados de la escena electrónica gallega, conocido por sus sesiones cargadas de energía y por combinar sonidos house, tech house y techno, consolidándose como una presencia habitual en algunos de los principales festivales y clubes del noroeste peninsular.

Hoonie actuará en O Son Do Camiño.

Carmen Alarcón, Hoonine, pasó en apenas tres años de publicar su primer álbum a ser una artista imprescindible en los principales escenarios de España. Caracterizada por su búsqueda constante de nuevos espacios sonoros, esta artista es una aclamada DJ multiinstrumentalista, productora, letrista y compositora que hará vibrar O Monte Do Gozo.

El viernes, el público también podrá disfrutar de la DJ y productora estadounidense de house afincada en el Reino Unido HoneyLuv. La productora y DJ Carlita cerrará la madrugada del viernes al sábado con un set que, seguro, no dejará indiferente a nadie.

La electrónica culmina el festival

Bego Martín tiene un sonido distintivo que fusiona géneros como indie dance, house, funky y deep house a través de los que crea sets en los que hace viajar al público. Esta artista multidisciplinar actuará en O Monte do Gozo el sábado, al que llega tras iniciar su carrera como DJ en 2021. Actualmente es residente en Madrid.

Annegret Fiedler siempre había soñado con trabajar como DJ, productora electrónica y vocalista y eso es lo que hace bajo el nombre de Perel. En 2018 lanzó su álbum debut como solista, Hermetica, y desde entonces no ha dejado de crecer gracias a su música evocadora: el tipo de sonido atemporal que transporta a quien lo escucha.

El sábado también será posible disfrutar del set de HAAI, conocida por sus cambios de ritmo. Con un gran peso en el sector, ofreció en 2024 más de 100 presentaciones en cinco continentes. Llega ahora a O Son Do Camiño, en el que será posible descubrir por qué se ha subido a los escenarios de otros grandes festivales como Glastonbury, Sonar y EDC Las Vegas.

HAAI hará un b2b, un show conjunto, con Patrick Mason, artista que está sacudiendo los cimientos de la cultura de club y creando un movimiento global que fusiona sonido, estilo y performance en una fuerza imparable. Los sets de Patrick fusionan techno de alta energía y house de ritmo profundo con el estilo de las pasarelas, todo ello impregnado de un espíritu rebelde: sus actuaciones no solo se escuchan, sino que se viven.

Programación del Son Electro Repsol

Jueves 18 de junio

19:00 - 20:30 Aida Blanco

20:30 - 22:00 Supergloss

22:00 - 23:30 Bárbara Lago

23:30 - 01:00 MCR-T

01:00 - 02:30 Dj Gigola

02:30 - 04:00 Héctor Oaks

Viernes 19 de junio

19:30 - 21:00 Caste

21:00 - 22:30 Viviana Casanova

22:30 - 23:30 Hoonine

23:30 - 01:00 Honeyluv

01:00 - 02:30 Jimi Jules

02:30 - 04:00 Carlita

Sábado 20 de junio