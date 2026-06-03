Arturo Rodríguez regresa a los escenarios en A Coruña tras cinco años: "Me ato los cordones y empiezo desde cero"

Arturo Rodríguez volverá a subirse a un escenario en A Coruña después de cinco años sin tocar en su ciudad y dos años alejado del foco público. Lo hará en la sala Mardi Gras, en un concierto con aforo reducido que servirá para celebrar los diez años transcurridos desde el nacimiento de Indomable, el proyecto con el que recorrió salas de toda España y publicó dos discos y un EP.

Pero el aniversario es casi una excusa. Lo que realmente se pondrá en juego esa noche será el comienzo de una nueva etapa. Tras un largo proceso judicial relacionado con la marca Indomable y un periodo marcado por el desgaste emocional, Arturo ha decidido dejar atrás ese nombre y continuar su carrera bajo el suyo propio.

Lejos de significar una retirada, el silencio de los últimos años ha servido para preparar el terreno. Mientras desaparecía de los escenarios, continuó trabajando en nuevas canciones y en un disco que verá la luz próximamente. Ahora regresa con la intención de recuperar la cercanía de los comienzos y comprobar qué queda después de todo este tiempo.

Después de cinco años sin tocar en A Coruña y dos en silencio, ¿qué tiene que pasar el 6 de junio en la Mardi Gras para que sientas que este regreso ha merecido la pena?

Este parón ha sido de forma voluntaria pero a raíz de un acto involuntario que me ha venido un poco de sorpresa, y también, lo reconozco a causa de un bajón anímico y creativo. Vuelvo con fuerzas y energías renovadas, con una visión un tanto inocente y genuina, algo que a muchos músicos se nos olvida a veces con la vorágine y el automatismo de las giras y las grabaciones. Por fortuna, yo no le tengo que rendir cuentas a nadie y me he permitido el lujo de parar y dedicarme a asuntos personales. Además, ha sido un parón mediático, pero no he dejado de trabajar en el nuevo disco ni en nuevos proyectos que saldrán después de verano.

En 2016 empezaste Indomable como proyecto personal en solitario, tras otros proyectos como El Cuerpo del Ritmo. Diez años después, ¿por qué decides presentarte ahora como Arturo Rodríguez?

A raíz de un proceso judicial en el que me he visto envuelto, a raíz de que una parte infractora me ha usurpado la marca y el desembolso energético y económico que supuso, se produjo el bajón anímico que mencioné antes. Como no podía ser de otra manera, he salido victorioso de este proceso judicial, pero he decidido retomar mi trayectoria con mi nombre natural, que es imposible de usurpar.

¿Por qué, si retienes tú legalmente el nombre de la marca?

Porque ese nombre, bajo el que dejo dos discos y una EP, me lleva a un estado muy desagradable, me recuerda un proceso con el que sufrí muchísimo y al que no quiero volver. Fueron dos años y medio de pelea y en este país la justicia puede ser bastante lenta, por lo que hay que tener muchísima paciencia. Así que me ato los cordones y empiezo desde cero, pero que sepa todo el mundo que las canciones sobreviven con un envoltorio distinto y con aire fresco.

Tu música se ha definido como acústica, directa, de garito, con folk, música popular y poso rock. ¿Sigues reconociéndote en esa etiqueta o las canciones nuevas van hacia otro lugar?

Todos mis años de giras me permitieron adquirir una saca inmensa de ensayos y errores, de chequeos, de mejoras de técnica y lenguajes musicales, etc. Y las nuevas canciones tienen la misma esencia, están compuestas de la misma manera, pero tienen la pretensión de incorporar nuevos timbres y sonoridades y que las presentaciones en directo sean engrandecidas con nuevos instrumentos. O sea, están pensadas para entornos un poco más movidos, sin tanta complejidad sonora y escapando un poco de una vanguardia autoimpuesta. En resumen, son canciones para todos los públicos, con mi sello de identidad pero adornadas para una nueva fase.

Has recorrido salas pequeñas por toda España y has defendido que "los garitos son nuestra casa". ¿Qué conserva una sala como Mardi Gras que no tienen los grandes circuitos?

Mardi Gras es la sala en la que todos hemos empezado y a la que siempre volvemos. Es una de las salas más recurrentes de todo el noroeste peninsular. Como yo tenía ya un poquito de trayectoria con otros proyectos antes de empezar con Indomable, la etapa de Mardi Gras digamos que me la salté, pues directamente fui a tocar en salas de mayor aforo y un poco más vistosas. Y como ahora quería volver a la inocencia y a las formas genuinas de los inicios, pues me apetecía hacer el concierto de esta nueva era en una sala como el Mardi Gras, que hemos de cuidar. Porque, si bien los artistas estamos agradecidos de ser invitados a los festivales, estos no dejan de ser bastante exigentes a nivel logístico y físico, mientras que la experiencia en las salas pequeñas es más de tú a tú; es una cercanía que muchos valoramos y que, desgraciadamente, se está perdiendo poco a poco. Los que vendrán a verme el 6 de junio no solo me apoyarán a mí, sino que contribuirán a cuidar el tejido cultural que supone el garito, que al fin y al cabo es de donde salen todas las propuestas y en donde todos nos solidificamos antes de crecer.

Dices que las entradas son un empujón para grabar un nuevo disco y evitar el crowdfunding. ¿Por qué necesitas hacerlo así, sin intermediarios?

Soy una persona que, aún trabajando y teniendo mi propuesta delante del telón, soy muy consciente de que no soy el que más se exhibe, ni el más activo en redes sociales, ni al que más le gusta la exposición mediática. Y, aún así, me enorgullezco de que me hallan salido tantas oportunidades de esta manera; con un lenguaje muy escueto y sin ningún tipo de sobreinformación. Estamos borrachos de tanta información, del mismo mensaje contado por diferentes vías, y eso es algo de lo que yo escapo. Por eso quería hacer este concierto por mi propia cuenta y reunir a mis más fieles creyentes sin que me cubriese la espalda ningún tipo de campaña, ni patrocinio, ni agente de comunicación. El 6 de junio es un reseteo y un termómetro para ver qué ha pasado en estos años, si la gente se sigue acordando de mí y si le da valor a lo esencial de todo esto, que es hacer una comunión ese día entre músico y oyente. Quiero que cuando compren las entradas sean conscientes de que van a disfrutar de una noche inolvidable y de que, a la vez, están apoyando a la futura edición de un álbum que ya está grabado y en una fase de producción avanzada.