Coruña Sounds vuelve a llenar de música la ciudad: Megadeth inaugura hoy el ciclo en el Coliseum

Árbore da Veira acogió este miércoles la presentación de una nueva edición de Coruña Sounds, el ciclo musical que volverá a llenar A Coruña de conciertos durante los próximos meses con artistas como Megadeth, Alejandro Sanz y Víctor Manuel.

En el acto participaron Esteban Girón, director de comunicación de Bring The Noise; el concejal de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro; y la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo.

La programación arrancará hoy mismo en el Coliseum con el concierto de Megadeth, una de las bandas más legendarias del heavy metal internacional y que llega a la ciudad dentro de su gira de despedida tras más de cuatro décadas de trayectoria.

"Han elegido a A Coruña para despedirse de su público en un concierto que será extraordinario y recordado durante años", destacó Esteban Girón.

El ciclo continuará el próximo 18 de julio con Alejandro Sanz en el puerto de A Coruña y finalizará el 12 de diciembre con Víctor Manuel en el Palacio de la Ópera.

A Coruña, epicentro de la música en directo

Durante la presentación, Girón puso en valor el peso que ha ganado la ciudad dentro del circuito nacional de conciertos. "A Coruña es hoy uno de los epicentros de la música en directo a nivel nacional", aseguró.

El responsable de Bring The Noise destacó además el carácter "diverso, ecléctico e intergeneracional" de la programación, así como la variedad de espacios que acogen los conciertos, desde grandes recintos como el Coliseum hasta el puerto o el Palacio de la Ópera.

Por su parte, Gonzalo Castro señaló que Coruña Sounds "está absolutamente consolidado" y destacó la importancia de la colaboración institucional para sacar adelante este tipo de propuestas culturales. "El éxito de A Coruña en este ámbito no es suerte, es trabajo y constancia", afirmó el concejal.

Castro también puso el foco en la incorporación de los espacios portuarios a la programación musical de la ciudad, especialmente el muelle de Batería.

Música como motor económico y turístico

La delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo, subrayó el impacto económico y turístico que generan este tipo de eventos para la ciudad y para Galicia. "Coruña Sounds representa mucho más que una sucesión de conciertos", afirmó.

Do Campo defendió además la apuesta de la Xunta por apoyar iniciativas musicales de gran formato a través de programas como Concertos do Xacobeo. "Cada concierto supone atraer visitantes y dinamizar sectores estratégicos como la hostelería, el comercio o los hoteles", explicó.

La programación de Coruña Sounds se desarrollará durante los próximos meses en diferentes espacios de la ciudad y busca reforzar la desestacionalización cultural y musical en A Coruña.