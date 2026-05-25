Mónica Naranjo dará en A Coruña el único concierto en Galicia de su gira 'Greatest Hits Concerts'

La cantante Mónica Naranjo anuncia único concierto en Galicia con su gira “Greatest Hits Concerts”. La artista catalana llegará al Coliseum de A Coruña el próximo 20 de noviembre de 2026 en uno de los conciertos más esperados del año en la comunidad.

Tras el éxito cosechado en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, donde agotó entradas y reunió a más de 60.000 espectadores en España, la intérprete ha decidido ampliar la gira para llevar su espectáculo a nuevos destinos. A Coruña será, junto a Madrid, una de las ciudades encargadas de cerrar este tour con el que celebra sus 30 años sobre los escenarios.

El show repasa algunos de los temas más icónicos de su carrera, como Desátame, Sobreviviré,Europa o Pantera en libertad, en un formato que combina banda en directo, bailarines, coristas y un potente despliegue visual y de iluminación. Además, los asistentes podrán escuchar canciones recientes como “Por un like” y otras sorpresas incluidas en el repertorio.

Entradas a la venta este lunes

El concierto cuenta con la colaboración del Concello de A Coruña y las entradas saldrán a la venta este lunes 25 de mayo a partir de las 16:00 horas en las plataformas oficiales de venta, en ataquilla.com, zoommusic.es, monicanaranjo.com y la Taquilla Plaza de Ourense.