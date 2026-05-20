Noites do Porto suma una nueva confirmación en A Coruña con la actuación de Vera Fauna

El festival Noites do Porto continúa sumando nombres para su cartel. La última confirmación, anunciada este mismo miércoles, es Vera Fauna.

La banda actuará en el muelle de Batería el 26 de junio, noche en la que Barry B también se subirá al escenario coruñés.

Aquí, el grupo presentará su último trabajo, Dime dónde estamos, con temas como Tu Voz, Un atraco o No Me Digas La Verdad. Las entradas se podrán comprar en la web del festival.

Los andaluces compartirán cartel con Lela Soto, La Tania, Barry B, ELLiS-D, Curtis Harding, María José Llergo y Nadadora en un festival con escenarios repartidos entre el puerto coruñés y salas como la Garufa, Jazz Filloa, Mardi Grass, la Inn y el Teatro Colón.

Uno de los platos fuertes de esta nueva edición de Noites do Porto será la noche de San Juan, con las actuaciones de Caamaño&Ameixeiras y Xoel López.