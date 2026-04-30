Este es el cartel por días del Morriña Fest 2026 en A Coruña

Ya hay cartel por días para el Morriña Festival. Este festival de música, que regresará a A Coruña los días 24, 25 y 26 de julio, ha desvelado hoy el esperado reparto por días de su edición 2026. Durante esos tres días en pleno verano, A Coruña volverá a convertirse en el epicentro de la música en directo con un cartel que reúne a algunos de los nombres más destacados del panorama nacional e internacional, además de muchas más incorporaciones todavía por anunciar.

Además, tal y como señala la organización, esta edición marcará un momento histórico para la ciudad: de la mano de Morriña Festival, el prestigioso evento de música electrónica Brunch! Electronik llegará por primera vez a A Coruña con una jornada especial el domingo 26 de julio.

Hoy ha desvelado su cartel por días, pero para comprar las entradas diarias habrá que esperar hasta el 5 de mayo a las 12:00 horas, fecha y hora en la que se pondrán a la venta.

Este es el cartel por días del Morriña Fest 2026

Viernes



Juanes

Luck Ra

Belén Aguilera

Marlena

John Pollón

Henry Méndez

Lemot

Sábado

Myke Towers

Young Miko

Hard GZ

Mvrk

D. Valentino

9Louro

Lewis Potter

Domingo- Brunch! Electronik

Paul Kalkbrenner

Maceo Plex

Deer Jade

Karras Martínez

Pero este no será el cartel completo del festival, pues próximamente se anunciarán más artistas que completarán la edición de este año.