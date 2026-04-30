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Este es el cartel por días del Morriña Fest 2026 en A Coruña
Las entradas diarias saldrán a la venta el 5 de mayo a las 12:00 horas
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Ya hay cartel por días para el Morriña Festival. Este festival de música, que regresará a A Coruña los días 24, 25 y 26 de julio, ha desvelado hoy el esperado reparto por días de su edición 2026. Durante esos tres días en pleno verano, A Coruña volverá a convertirse en el epicentro de la música en directo con un cartel que reúne a algunos de los nombres más destacados del panorama nacional e internacional, además de muchas más incorporaciones todavía por anunciar.
Además, tal y como señala la organización, esta edición marcará un momento histórico para la ciudad: de la mano de Morriña Festival, el prestigioso evento de música electrónica Brunch! Electronik llegará por primera vez a A Coruña con una jornada especial el domingo 26 de julio.
Hoy ha desvelado su cartel por días, pero para comprar las entradas diarias habrá que esperar hasta el 5 de mayo a las 12:00 horas, fecha y hora en la que se pondrán a la venta.
Este es el cartel por días del Morriña Fest 2026
Viernes
- Juanes
- Luck Ra
- Belén Aguilera
- Marlena
- John Pollón
- Henry Méndez
- Lemot
Sábado
- Myke Towers
- Young Miko
- Hard GZ
- Mvrk
- D. Valentino
- 9Louro
- Lewis Potter
Domingo- Brunch! Electronik
- Paul Kalkbrenner
- Maceo Plex
- Deer Jade
- Karras Martínez
Pero este no será el cartel completo del festival, pues próximamente se anunciarán más artistas que completarán la edición de este año.