Morriña Fest en A Coruña

Morriña Fest en A Coruña Carmen G. Mariñas

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Música

Este es el cartel por días del Morriña Fest 2026 en A Coruña

Las entradas diarias saldrán a la venta el 5 de mayo a las 12:00 horas

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Ya hay cartel por días para el Morriña Festival. Este festival de música, que regresará a A Coruña los días 24, 25 y 26 de julio, ha desvelado hoy el esperado reparto por días de su edición 2026. Durante esos tres días en pleno verano, A Coruña volverá a convertirse en el epicentro de la música en directo con un cartel que reúne a algunos de los nombres más destacados del panorama nacional e internacional, además de muchas más incorporaciones todavía por anunciar.

Además, tal y como señala la organización, esta edición marcará un momento histórico para la ciudad: de la mano de Morriña Festival, el prestigioso evento de música electrónica Brunch! Electronik llegará por primera vez a A Coruña con una jornada especial el domingo 26 de julio.

Hoy ha desvelado su cartel por días, pero para comprar las entradas diarias habrá que esperar hasta el 5 de mayo a las 12:00 horas, fecha y hora en la que se pondrán a la venta.

Este es el cartel por días del Morriña Fest 2026

Viernes

  • Juanes
  • Luck Ra
  • Belén Aguilera
  • Marlena
  • John Pollón
  • Henry Méndez
  • Lemot

Sábado

  • Myke Towers
  • Young Miko
  • Hard GZ
  • Mvrk
  • D. Valentino
  • 9Louro
  • Lewis Potter

Domingo- Brunch! Electronik

  • Paul Kalkbrenner
  • Maceo Plex
  • Deer Jade
  • Karras Martínez

Pero este no será el cartel completo del festival, pues próximamente se anunciarán más artistas que completarán la edición de este año.